Musica in negozi e locali: sconto sulla Siae con Confcommercio

La convenzione fra l'associazione e la SIAE permette una riduzione delle tariffe per chi diffonde musica d'ambiente nel proprio esercizio



Grosseto: Il termine per il rinnovo degli abbonamenti annuali SIAE per la musica d’ambiente diffusa nei pubblici esercizi, nei negozi e nelle strutture ricettive è fissato per il 28 febbraio.

“Anche quest’anno la tessera associativa Confcommercio Grosseto dà diritto ai migliori sconti sulle tariffe SIAE, nonostante gli aumentati dell’8% imposti dalla stessa SIAE – ricordano dalla Confcommercio di Grosseto - per effetto degli incrementi ISTAT relativi al periodo ottobre 2021-settembre 2022. Per poter usufruire dello sconto è necessario esibire il nostro certificato all’ufficio territoriale SIAE. Il certificato valido per lo sconto sarà rilasciato previo pagamento della quota associativa Confcommercio dell’anno in corso e deve essere tenuto in azienda per eventuali controlli. E’ possibile ottenerlo contattando il nostro ufficio soci, tel. 0564 470111, scrivendo alla e-mail barbara.tartagli@confcommerciogrosseto.it oppure presso uno qualsiasi dei nostri uffici”.

L’associazione ricorda che la tessera Confcommercio Grosseto consente anche di avere uno sconto - del 30% per i pubblici esercizi e del 15% per le strutture ricettive - sul pagamento SCF (Società Consortile Fonografici).

"Anche quest’anno come Associazione di categoria vogliamo dare un concreto aiuto ai pubblici esercizi e alle attività commerciali – commenta il direttore di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando - che diffondono musica e che quindi si ritrovano a pagare l’imposta sui diritti d’autore. Questa, come tante altre convenzioni, consentono un risparmio tra i tanti costi di gestione e sono particolarmente apprezzate dai nostri associati”.