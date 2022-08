Musica e teatro a Scarlino

Sabato 20 agosto dalle 18.15 è festa nel borgo con il Grey Cat e Scarlinopolis



Scarlino: Continuano i festeggiamenti nel borgo di Scarlino: dopo le celebrazioni del Diciannove, sabato 20 agosto per le vie del centro urbano capoluogo sono in programma concerti e spettacoli teatrali con la rassegna jazz Grey Cat e Scarlinopolis. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Le esibizioni musicali inizieranno alle 18.15 con Giuditta Scorcelletti (chitarra e voce, in via IV novembre), Valentina Toni e Ilaria Guarnaccia (voce e tastiera, in piazza Martiri d’Istia), Andrea Vanni e Andrea Lagi (tastiere e tromba in piazzetta Guelfi). Alle 19.45, il direttore artistico del Grey Cat, il sassofonista Stefano Cocco Cantini, si esibirà nella chiesa di San Donato.

Dalle 21.30 nel centro storico tornano gli attori di Scarlinopolis. Il progetto di teatro-sociale, volto al recupero della memoria popolare del territorio, sostenuto dal Comune di Scarlino, con la partnership del centro artistico Il Grattacielo di Livorno, della Piccola compagnia instabile di Follonica – Associazione di promozione sociale di Follonica e della cooperativa Itinera di Livorno, è arrivato alla restituzione finale. Il tema dell’edizione 2022 ha riguardato “gli antichi mestieri”: sono state fatte interviste, raccolti materiali fotografici, consultati libri e quotidiani dell’epoca per riuscire a fare un salto nella Scarlino del secolo scorso. L’ideatore del progetto, Luca Salemmi, con i i suoi cittadini-attori ha creato uno spettacolo itinerante che si snoderà per le vie del borgo a partire dalle 21.30 da piazza Garibaldi. Un’improbabile troupe televisiva dell’emittente locale “Tele Soccio”, cercherà di realizzare un documentario proprio nel borgo di Scarlino, per scoprire antichi mestieri oggi ormai scomparsi. Un’occasione per immergersi nella storia del borgo, e per incontrare storie e personaggi di un tempo ormai passato che non deve essere dimenticato.