Musica e spettacolo alla Sala Eden tra Natale e Capodanno

Dal 27 al 29 dicembre tre serate patrocinate dal Comune di Grosseto: dj set e concerti per tornare ad animare lo storico locale sulle Mura Medicee.



Grosseto: Il Natale, oltre alle festività, porta anche tre serate speciali di musica e spettacolo alla Sala Eden, lo storico locale, sulle Mura Medicee di Grosseto, gestito dalla cooperativa sociale Uscita di Sicurezza. Il 27, il 28 e il 29 dicembre, quindi, si torna a divertirsi all’Eden con tre serate speciali, patrocinate dal Comune di Grosseto, in attesa dell’arrivo degli ultimi permessi che consentiranno di programmare la prossima stagione, con eventi e serate danzanti.

“Queste – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – sono feste da passare insieme, in allegria. Non c’è veicolo migliore della musica, allora, per garantire a chiunque, in maniera del tutto gratuita e senza distinzione d’età, di poter trascorrere ore all’insegna del divertimento e del buon cibo. Tre serate da vivere insieme, dunque, per chiudere in bellezza il 2022, anno che ha segnato la rinascita dell’Eden”.

I grossetani e non solo, dunque, potranno godere di tre eventi ad ingresso libero e gratuito, accompagnati anche da un aperitivo, da una cena o da uno spuntino veloce, grazie al servizio di ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza. Un modo per tornare ad animare un luogo storico della città, sul bastione Garibaldi, coinvolgendo pubblici di tutte le età. “Le Mura Medicee – dichiara Alessandro Capitani, presidente di Istituzione Le Mura – continuano a recitare un ruolo centrale nella vita della città e, in particolare, delle feste, facendo da suggestivo e dinamico sfondo di eventi per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Ecco perché siamo davvero felici di poter offrire a tutti, grazie a queste tre serate di grande spettacolo dell’Eden, nuove occasioni di incontro”.

“Le tre serate proposte per le festività natalizie – spiega Carolina Ciani, responsabile degli eventi per la cooperativa Uscita di Sicurezza – sono concepite per incontrare i gusti di diverse fasce di età e per dare un assaggio di quello che la Sala Eden potrà offrire, non appena saranno concluse le ultime procedure burocratiche”.

Più nel dettaglio: martedì 27 dicembre, dalle 22, house music con Annina Dj; una serata revival della musica house e hip hop degli anni Novanta e Duemila che hanno fatto sognare migliaia di appassionati.

Mercoledì 28 dicembre, invece, spazio a un pubblico ancora più giovane. Dalle 18 a mezzanotte, infatti, si alterneranno artisti emergenti, con la direzione artistica di Leonardo Repola. Si parte con Ppierrrre, dj e producer, classe 1996, direttore artistico di Android Feelings e fondatore dell’etichetta discografica Jipo pe la quale è in uscita, nel 2023, il suo album di esordio, che si avvicina al mondo dello slow-mo beat, del downtempo e dell’electronic ambient muovendosi in maniera quasi astratta tra texture introspettive e produzioni downtempo influenzate dal jazz e dalla musica beat. Ppierrrre proporrà un dj set che esplora diversi universi musicali: ritmiche spezzate, jazz e hip-hop, per dare vita a un flusso di coscienza, avvolto da toni sintetizzati fluorescenti e feel e riff che strizzano l'occhio all’electro-funk, e alla musica da videogiochi anni Ottanta.

Dalle 20, in console salirà Elenoyr, al secolo Eleonora, un'artista visiva eclettica che debutta nel mondo della musica elettronica e del djing. Proporrà la sua musica, colorata da un animo tribale che vibra e arde nei bassi profondi e nei ritmi tipici della jungle music.

Alle 22, invece, sarà la volta Erotic Cafè, producer e dj italiano, che si è imposto come una forza emergente nella musica underground. Negli anni ha rilasciato un ricco catalogo di musica in una moltitudine di generi, prima di arrivare al ciclo più serrato del suo suono con la drum'n'bass. La sua musica viene ampiamente supportata dai grandi nomi della scena globale di musica da club.

Nelle serate di martedì e mercoledì sarà possibile usufruire del servizio di bar e ristorazione che proporrà un menu particolare improntato allo street food.

Cena menu fisso, per chi lo desidera, e musica dal vivo, invece, per la serata di giovedì 29 dicembre quando, dalle 21, saliranno sul palco le False partenze. La formazione orchestra, diretta da Michele Santinelli, è composta da musicisti eterogenei per formazione, interessi e peculiarità, ed ha all'attivo oltre 250 concerti. Le False partenze propongono una formazione stile varietà televisivo capace di spaziare dallo swing anni Cinquanta ai classici della musica italiana dei Sessanta, dai brani di musica leggera all’R&B, fino agli intramontabili del rock e blues e alla disco anni Settanta e Ottanta. La varietà del repertorio rende i concerti delle False partenze veri e propri spettacoli, capaci di coinvolgere il pubblico e di farlo partecipare con grande entusiasmo. Le False partenze sono: Stefania Buccioni e Rachele Marinelli (voce), Raffaele Boni (chitarra), Valerio Bianchi (basso elettrico), Leonardo Pruneti (pianoforte), Luigi Greco (batteria), Mirco Pierini e Andrea Lagi (trombe), Riccardo Tonello (trombone), Marco Guidolotti (sax), Michele Santinelli (sax, direzione e arrangiamenti), Alberto Guazzi (fonico).

Per informazioni sulle serate o per prenotare il proprio tavolo è possibile chiamare il numero: 327 3945254.