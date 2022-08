Musica e parole all’Orbetello Piano Festival

Domani 6 agosto alle ore 21.30 prosegue a Torre Saline (Albinia) la rassegna che unisce la bellezza del pianoforte a quella del paesaggio. In scena “In Vino…Musica” un concerto teatrale che vede impegnate Anna Barbero al pianoforte e Alessia Donadio come voce recitante

Orbetello: Domani sabato 6 agosto, alle ore 21.30, Torre Saline ospiterà “In Vino…Musica” un concerto teatrale che vede impegnate Anna Barbero al pianoforte e Alessia Donadio come voce recitante.

Lo spettacolo è frutto di un progetto artistico nato da un’attrice ed una pianista che parte dalla curiosità di andare a toccare con mano quanto stretto sia il rapporto tra parola e musica, tra attore e musicista, nel momento in cui lavorano insieme; quanto la parola debba essere musica, quanto la musica possa essere segno, richiamo immediato, universale e preciso di ciò che si vuole comunicare. Alessia Donadio ed Anna Barbero, già compagne di scuola elementare, dopo essersi perse di vista per vent’anni si ritrovano una pianista e l’altra attrice e decidono di riscoprirsi attraverso il lavoro. Da questa collaborazione nasce il progetto "Parlapiano" che dà vita a diversi concerti-reading di poesia e musica, e una serie di letture-spettacolo musicali per i ragazzi. Hanno collaborato con il Circolo dei Lettori di Torino, la cooperativa “Artquarium” di Eugenio Allegri, Teatro Arlecchino di Fermo, Auditorium Orpheus, Teatro della Caduta, Circolo degli Artisti di Torino, la fattoria educativa Propolis, le Biblioteche Civiche di Collegno, Bagnolo, Valenza, i Circoli Arci Pueblo, Neruda, Basaglia, per il festival “Lingue in scena”, per il progetto “Nati per leggere”.





Gran finale domenica 7 agosto con il doppio appuntamento (ore 19 e ore 21.30) che vedrà protagonista Olga Zdorenko in un programma da Bach a Scriabin.

Nata a Kiev in Ucraina, Olga si è diplomata nel 1994 in pianoforte presso il Conservatorio Ciaikovskij di Mosca. Nel 2001 si è diplomata presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, a Roma. Premiata in numerosi concorsi internazionali, ha eseguito concerti presso i più importanti teatri europei ed è regolarmente invitata da numerosi festival internazionali.

Ha collaborato con alcune delle più importanti orchestre europee e ricca è la sia attività in ambito cameristico e discografico. Attualmente è docente presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Ha ricevuto la targa d'argento dal Presidente della Repubblica Italiana e la medaglia d'oro per meriti nel campo della cultura all'Università La Sapienza di Roma.