“Musica di mare” 2025 con Nello Salza, Roberto Prosseda e Karima

Castiglione della Pescaia: “Musica di mare” torna nell'estate 2025 a Castiglione della Pescaia con la quarta edizione, all'insegna di una formula di successo. Tre concerti tra giugno e luglio, due dei quali in versione “salotto musicale” tra note e talk show con gli artisti, per il festival organizzato da Agimus Grosseto e dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

«Sono entusiasta di dare avvio alla quarta edizione - dichiara la sindaca Elena Nappi - di questa rassegna così apprezzata dal grande pubblico, un momento che racconta uno spaccato di vita, professione e passione per la musica da punti di vista diversi, un format che al suo inizio è stato una vera e propria scommessa, oggi decisamente vinta per il successo crescente di ogni anno. Un’idea nata tra le chiacchiere di due vecchie amiche che hanno lo stesso amore per la musica, per le cose belle e che cercano qualcosa che a Castiglione mancava in campo musicale. Grazie al Maestro Gloria Mazzi per l’organizzazione e per le eccellenze artistiche che riesce a portare nella nostra “Musica di Mare”».

Il primo appuntamento è in calendario per domenica 29 giugno alle ore 18:00 in piazza Solti: in scena Nello Salza, iconica tromba del cinema italiano, che proporrà un omaggio alle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone (e non solo). Il talk show con l'artista, tra un brano e l'altro del concerto, sarà condotto dal giornalista Vittorio Introcaso.

Domenica 6 luglio, sempre alle ore 18:00 in piazza Solti, va in scena “Teo Tronico & Prosseda”: un “duello” da non perdere tra un pianista umano (Roberto Prosseda) e un pianista robot (Teo Tronico): chi vincerà la sfida?

Domenica 13 luglio alle ore 21:00, al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala, Karima in “Lifetime” con Piero Frassi al pianoforte e Stefano Cocco Cantini al sax. Il talk show con gli artisti sarà condotto dalla conduttrice radiotelevisiva Valentina Lo Surdo.

«Il festival “Musica di mare” è giunto alla quarta edizione e sta ormai diventando un appuntamento tradizionale nel panorama degli eventi dell'estate maremmana – dichiara Gloria Mazzi, presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto – con un successo che registriamo crescente anno dopo anno. Questo significa che la formula si è rivelata vincente: proporre sempre musica di qualità, abbinando al concerto anche un “incontro ravvicinato” con l'artista, per ascoltare aneddoti e racconti sulla sua carriera. Il tutto a ingresso libero per il pubblico. Tutti noi di Agimus ringraziamo il Comune di Castiglione della Pescaia, nella persona del sindaco Elena Nappi, per condividere con noi questo progetto e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del festival».

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito (informazioni: iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it; 0564 933678; 328 7018626; www.agimusgrosseto.it).

Gli artisti:

Nello Salza, definito dalla critica “La tromba del cinema” per la sua importante attività di solista nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale, rende omaggio alle più affascinanti e indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone, che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale. La tromba di Salza e l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” propongono al pubblico un repertorio unico con tanto di aneddoti, notizie e curiosità raccontate dallo stesso Salza. «La tromba del cinema – Omaggio a Ennio Morricone» è stato eseguito nei più importanti teatri nazionali e internazionali e in location quali la Città del Vaticano e l’Auditorium di Roma, a Bangkok, in Cina, negli Stati Uniti. Nello Salza ha interpretato oltre 400 colonne sonore come prima tromba solista, 250 delle quali scritte da Ennio Morricone, con il quale ha iniziato a collaborare nel 1984. Nel 1997 ha inciso con Nicola Piovani la colonna sonora del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, premiata con l’Oscar nel 1999. Un'altra statuetta è arrivata nel 2015 per la colonna sonora del film “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino, composta da Morricone. Salza ha collaborato – tra gli altri – anche con Luis Bacalov, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli e Piero Piccioni. È stato ospite di celebri programmi tv come “Domenica in” (invitato da Pippo Baudo in qualità di rappresentante della tromba italiana), il Tg2, “I fatti vostri”, “Festa italiana”, “Circo Massimo”, UnoMattina” e “Soliti ignoti”. Nel 2021 si è esibito come ospite al Festival di Sanremo in un omaggio a Ennio Morricone.

Roberto Prosseda è un pianista che si è esibito in tutto il mondo e ha inciso – tra le altre – composizioni di Mozart e Mendelssohn per la prestigiosa casa discografica Decca; TeoTronico è un robot dotato di 53 dita, in grado di riprodurre qualsiasi file Midi su un normale pianoforte acustico: può suonare riproducendo le partiture o replicando interpretazioni di grandi pianisti, tratte dai rulli di pianola. Il concerto “Roberto Prosseda vs TeoTronico” sarà una singolare sfida alla tastiera: i due pianisti si fronteggeranno, ciascuno seduto al proprio pianoforte, eseguendo in alternanza brani di Mozart, Chopin e altri autori classici e romantici, offrendo al pubblico il confronto tra una lettura asettica e letterale e un’interpretazione umana.

Karima, nata a Livorno, si è avvicinata alla musica fin da bambina partecipando ai programmi televisivi “Bravo bravissimo” e “Domenica in”. Nel 2006 si è classificata terza ad “Amici di Maria De Filippi”, vincendo all'unanimità il premio della critica decretato dalla giuria tecnica, che l'ha ritenuta la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Una voce potente che esprime tonalità jazz, soul, blues e gospel. Nello stesso anno ha siglato il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e ha inciso il suo primo Ep. Nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo e ha collaborato con Burt Bacharach, unica cantante italiana per la quale il celebre compositore ha scritto dei brani: proprio Bacharach ha prodotto il suo primo album, “Karima”, registrato a Los Angeles. Nello stesso anno è stata scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione “La principessa e il ranocchio”, ha aperto i concerti di Whitney Houston e John Legend e – in Italia – ha partecipato ai programmi televisivi “Tale e quale show” e “I migliori anni” su Rai 1. Nel 2017 è stata la protagonista del musical “The bodyguard”, nel ruolo che nel film è interpretato da Whitney Houston. Nel 2021 è uscito il suo album “No Filter“, tra pop e jazz, con celebri musicisti come Gabriele Evangelista (contrabbasso), Bernardo Guerra (batteria) e Piero Frassi (pianoforte). L'ultimo album, “Xmas”, è del dicembre 2022: un viaggio a ritroso nel tempo interpretando grandi classici natalizi con la sua band composta da Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano “Cocco” Cantini al sax e Bernardo Guerra alla batteria.