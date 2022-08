"Musica d’altri tempi" al Museo di Storia Naturale

Grosseto: L'Associazione Culturale Musicale "Amici per la Musica" presenta il concerto "Musica d'altri tempi". L'appuntamento è per domenica 4 settembre, alle 21:00, al Museo di Storia Naturale di Grosseto.

Quando la melodia raffinata ed elegante dei primi anni del Novecento, attraversò gli anni mitici ’30 e ’40, subì un contraccolpo straordinario e potente, unico e irripetibile insieme; una nuova energia creatrice, la investì totalmente modificandone metrica e strutture, determinando la nascita di alcuni nuovi generi musicali, fra questi il mitico swing-jazz americano.



Quest’ultimo approdò, con il secondo conflitto mondiale, anche in Italia, e finì inevitabilmente per arricchire le melodie calde e variopinte della cultura mediterranea, generando, così, un filone memorabile incastonato tra indimenticabili protagonisti e brani eccellenti.

Una musica nuova, capricciosa, accattivante, attraente, che accompagnò e sostenne, in un momento di profonda crisi non solo economica, la coscienza e le opere di un lungo tratto generazionale, fino agli anni ’60 inoltrati, in due parole: lo “swing italiano”.

In quello spaccato spazio temporale, i M.AT.TI, oggi, attingono le loro sonorità, riproponendo una parte di quella straordinaria società civile, cioè quella musicale migliore e virtuosa.

Non per uno struggente ricordo nostalgico ormai andato, ma per il semplice fatto che oggi, più che mai, c’è un desiderio intenso di tornare alla musica vera, quella reale, eseguita da uomini con lavoro, professionalità, sentimento e buon gusto, e con strumenti veri, tradizionali, nel tentativo di non relegare tutto questo, ancora, negli angusti spazi dell’odierna elettronica.