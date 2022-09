Musica classica tra vecchio e nuovo mondo con il Trio Aurilio

Ultimo evento estivo di Music & Wine con I Concerti del Granduca. Dal mese di ottobre poi il festival si trasferisce a Grosseto con tre appuntamenti presso l’Hotel Granduca

Grosseto: Sabato prossimo 24 settembre alle ore 21:00 presso la piscina delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto ultimo attesissimo evento della serie “I Concerti del Granduca” nell’ambito del 32° Festival Internazionale Music & Wine sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini.

A salire sul palco sarà di nuovo una “famiglia musicale” d’eccezione quale quella che compone il Trio Aurilio con i giovani ma già in carriera Vincenzo Aurilio al violino e Severo Aurilio al violoncello accompagnati al pianoforte dal padre Amedeo Francesco Aurilio che presentano “Classica fra vecchio e nuovo mondo”, un programma musicale tanto brillante quanto accattivante con una girandola di ritmi e brani ben conosciuti, dalla Danza Spagnola di Granados alle Danze Slave di Dvorak, dalle Danze Ungheresi di Brahms ai Tanghi di Piazzolla in un susseguirsi di temi musicali molto noti al grande pubblico anche grazie al cinema e alle pubblicità televisive.

La danza quindi come filo conduttore che farà spaziare l’orecchio dell’ascoltatore dalla Spagna ai paesi slavi, dall’Ungheria fino all’Argentina in un viaggio continuo su e giù per il mondo che solo la musica può permetterci. il Trio Aurilio al quale sarà affidato il compito di impreziosire musicalmente questa ultima bella serata estiva a bordo piscina, riunisce in questa formazione Amedeo Francesco, concertista di fama internazionale e docente di pianoforte presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino con i figli Vincenzo plurilaureato in violino e viola, compositore e direttore d’orchestra nonché vincitore di importanti concorsi internazionali e Severo, ugualmente plurilaureato in violoncello, composizione e direzione d’orchestra e che svolge un’intensa attività concertistica sia solistica che orchestrale collaborando con artisti di fama internazionale. Dal punto di vista didattico Vincenzo è docente di violino presso le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e Severo presso i Licei Musicali. Una famiglia di musicisti dunque con un ricco palmarès artistico che promette una serata musicale di altissimo livello e di quelle assolutamente da non perdere. Nei mesi di ottobre e novembre poi i “Concerti del Granduca” si trasferiranno come di consueto presso la Sala Azzurra dell’Hotel Granduca a Grosseto per tre domeniche pomeriggio alle ore 17: il 9 ottobre sarà il Tango ad essere protagonista con il Duo formato da Orlando di Bello al bandoneon e Mariano Gil alla chitarra mentre il 6 novembre tornerà in città attesissimo il Quartetto Italiano di Clarinetti (fondato proprio nella nostra città trentasei anni fa). Il 27 novembre poi sarà la volta della chitarra con i virtuosi musicisti umbri Sandro Lazzeri e Ciro Carbone.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, prenotando presso l’Associazione Amici del Quartetto al numero 333 9905662 (anche whatsapp) o scrivendo alla email amiquart@gmail.com .