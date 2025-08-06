Musica, arte e sport nel fine settimana a Castiglione della Pescaia

Le “Sinfonie d’estate” dell’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” daranno vita ad una nuova serata sotto le stelle densa di emozioni. Venerdì 8 agosto, alle 21:15 al Belvedere dello Sparviero di Punta Ala, l'Orchestra diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi proporrà "Fantasia dal Musical".

Castiglione della Pescaia: Continuano gli appuntamenti con le Cose di Spettacolo che per venerdì propongono in Piazza Solti alle 22:00 il concerto della cantautrice trentina Caterina Cropelli, che sarà anticipato alle 21:00 dall'opening di Dalia Buccianti, finalista al premio Fabrizio De Andrè. Cantautrice dalla voce intensa e delicata, Caterina Cropelli si è fatta conoscere nel 2016 sul palco di X-Factor, dove ha incantato pubblico e giudici. Da allora ha intrapreso un percorso musicale autentico e personale, conquistando oltre 3 milioni di stream su Spotify e un posto nelle principali playlist italiane. Con brani che parlano di libertà, crescita e rinascita, Caterina porta il suo stile unico tra pop acustico e cantautorato contemporaneo. A fine serata degustazione gratuita dei vini biologici Montebelli.

Il MuVet di Vetulonia si trasferisce a Festambiente, presso il tendone dedicato ai laboratori nella “Città dei Bambini e delle Bambine” e sabato 9 agosto, alle 18:30 e alle 19:30 aspetta i bambini “Nella bottega dell’orafo Larth” per realizzare i loro personali gioielli, collane e fibule colorate, imparando le antiche tecniche delle botteghe orafe di Vetulonia . L'attività è gratuita.

Il Molgò Café Concert di Via San Benedetto Po ospita sabato alle 21:30 Teresa Cinque in "Femminismo per principianti", un monologo brillante, satirico e necessario, che parla di amore, sesso e stereotipi. Una serata per ridere, pensare e, forse, cambiare visione sul mondo.

A Tirli, sabato serata danzante con "Le Scimmie di Giada" in Piazza del Popolo dalle 21:00.

Domenica 10 agosto, alle 18:00, visita guidata con l'artista al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d'arte del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. Ancora un'opportunità per scoprire le installazioni del Giardino accompagnati dalla voce e dalla visione di chi le ha create.

A Castiglione della Pescaia continua la stagione del Palio marinaro. Domenica alle 19:00 sul fiume Bruna si terrà la prova cronometro con gli equipaggi Senior per la scelta delle corsie.

Domenica al Punta Ala Polo Club si conclude il primo grande appuntamento sportivo della stagione, lo Sparviero Polo Cup – Trofeo Bellettini. La stagione del Polo continua dal 21 agosto con la Coppa Italia FISE – US Polo Assn. Trophy.