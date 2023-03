Cultura Musica: Al via la terza edizione del Concorso Internazionale “S. Koussevitzky” 29 marzo 2023

29 marzo 2023 138

138 Stampa



Redazione Il Teatro degli Industri di Grosseto si prepara ad ospitare la terza edizione del Concorso Internazionale per Direttori di Orchestra “S. Koussevitzky”, in programma per il 13 e 14 ottobre.

Grosseto: Una rassegna – organizzata dall’Associazione musicale Scriabin e sostenuta dal Comune di Grosseto, con il coinvolgimento dell'Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” - dal grande valore culturale, musicale e promozionale, come testimoniano le scorse edizioni a cui hanno partecipato complessivamente 130 concorrenti provenienti da 31 nazioni. Il Concorso aperto ai direttori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, individua – a seguito di una prima fase di preselezione online in cui vengono valutati due video della durata massima di venti minuti – otto concorrenti che, il 13 ottobre, avranno a disposizione trenta minuti di prova per esibirsi sul repertorio composto da brani di Mozart, Elgar e Čajkovskij. La giuria selezionerà poi tre concorrenti che accederanno alla prova finale, in programma per il giorno successivo, con un concerto aperto al pubblico. “Ci teniamo a sottolineare” – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – il valore culturale, musicale e promozionale dell’evento. Manifestazioni di questo genere diffondono e rendono fruibile a tutti l’arte della musica e contribuiscono ad incrementare il prestigio della città di Grosseto in ambito nazionale ed internazionale”. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Musica: Al via la terza edizione del Concorso Internazionale “S. Koussevitzky” Musica: Al via la terza edizione del Concorso Internazionale “S. Koussevitzky” 2023-03-29T13:39:00+02:00 241 it Al via la terza edizione del Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra “S. Koussevitzky”. Il Teatro degli Industri di Grosseto si prepara ad ospitare la terza edizione del Concorso Internazionale per Direttori di Orchestra PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/01/13/20220113132504-7114add3.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/01/13/20220113132504-7114add3.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 29 Mar 2023 13:39:00 GMT