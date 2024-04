"Musica 4.0: verso un futuro responsabile?". Incontro e concerto al circolo Arci Khorakhanè

Grosseto: La direzione artistica del circolo Arci Khorakhanè presenta per sabato 20 aprile un vero e proprio maestro della Game Boy Music: Fabio Bortolotti, in arte KENOBIT.



Uno dei pochi ad aver portato la sua musica 8bit in tutti e cinque i continenti, oltre ad essere un grande smanettone è anche attivista e streamer, impegnato nel promulgare un concetto di internet decentrato e libero dai condizionamenti del mercato.

Avendo un sacco di cui parlare, si inizia dalle 21.30 con il talk "Musica 4.0: verso un futuro responsabile?”

«Quanti di noi - dicono dall'organizzazione nel presentare l'incontro - sarebbero disposti a cancellare, oggi, il proprio account Spotify, Amazon Music o Apple Music? Probabilmente pochi, sono troppo comodi: la maggior parte delle canzoni sono lì, i podcast sono lì, possiamo scaricare i brani e ascoltarli quando vogliamo, creare playlist personalizzate e condividerle con gli altri. Eppure il sistema musicale odierno ha molte ombre, che a volte rendono più difficile vivere di musica a chi vuole riuscirci davvero. Lo sappiamo, ma comunque non riusciamo a immaginare un mondo in cui non abbiamo un account Spotify, Amazon Music o Apple Music. Stiamo mettendo in discussione il sistema musicale attuale, confrontandoci sulle sue sfide e limitazioni. È tempo di riflettere e cercare soluzioni, e Kenobit è pronto a condividere con noi alcune delle sue proposte!»

Dalle 23.00, KENOBIT sarà sul palco dello Spazio 72, ai controlli dei suoi due GAME BOY. Durante la serata saranno disponibili postazioni di retrogaming in khorte, a cura di La Soffitta di Ale.

Per accedere al Circolo è necessaria la tessera ARCI, che è possibile fare anche la sera stessa.



Il ristorante del Circolo sarà aperto dalle 19.30, consigliata la prenotazione al 331 4779872