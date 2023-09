Acquapendente: “Anche il Museo della Città nella nuova guida de La Repubblica dedicata all’archeologia”. Ad annunciarlo in con una apposita nota informativa il Direttore Dottor Andrea Alessi che si appresta a pianificare con il Comune di Acquapendente la progettazione post-estiva.

“Dopo “I cammini della Tuscia”, sottolinea, “uscito nel 2021, questa è la volta di “Tuscia, regno dell’archeologia”, utile guida de La Repubblica alla scoperta di un territorio millenario, ricco di cultura, reperti e musei, tra cui si annovera ancora una volta il museo della città di Acquapendente. Tra i tanti approfondimenti dedicati in oltre 260 pagine, tra cui si segnala la lunga intervista a Nicola Piovani, che svela il suo rapporto con la storia della Tuscia, mentre il racconto inedito della scrittrice Laura Pugno evoca luoghi carichi di fascino come la necropoli della Banditaccia di Cerveteri.

“Volti e Storie” è poi la sezione che raccoglie le interviste a 24 protagonisti a vario titolo dell’archeologia del Viterbese. La Guida poi conduce i lettori per mano in ognuno dei siti archeologici della Tuscia attraverso un totale di 26 articoli. In primis le ‘Passeggiate a Viterbo’, che svelano i siti d’interesse che ricadono nel territorio del capoluogo, da Castel d’Asso a Norchia, da Ferento ad Acquarossa, da Bagnaccio a Musarna. A seguire, le bellezze del resto della provincia, racchiuse nelle ‘Passeggiate nelle Storia’, che spaziano da Tarquinia a Tuscania, da Bolsena a Sutri, da Vulci a Nepi, passando per l’Antica Castro, Bomarzo e Falerii Veteres e Novi, fino a Fescennium, Pianezze, San Giovenale e San Giuliano, oltre alla Selva del Lamone, a Soriano nel Cimino, a Valentano e a Vetralla. Un intero capitolo è inoltre dedicato alle decine di musei archeologici di Viterbo e provincia. Completano il volume i consigli enogastronomici, con 112 ristoranti e pizzerie; 91 luoghi del gusto; 120 dimore di charme, hotel e bed&breakfast; oltre alla sezione che passa in rassegna i migliori produttori di vino e di olio. Infine, il capitolo degli itinerari del gusto svela i segreti di 16 eccellenze alimentari del territorio”.