Museo del Buttero, Guidoni (FDI): “Un altro punto programmatico, un’altra promessa mantenuta”

Grosseto: “Quando un’amministrazione comunale lavora bene, i risultati prima o poi si vedono. E la giunta Vivarelli Colonna di centrodestra, con Fratelli d’Italia in testa, è stata lungimirante e attenta alle progettualità e alle istanze che pervengono dal territorio”. Afferma il capogruppo Andrea Guidoni, a nome di tutti i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.



“Negli anni – prosegue Guidoni, - cittadini e associazioni, si sono rivolti a noi con fiducia per rilanciare Alberese e la sua storia. Il progetto del Museo del Buttero che verrà realizzato nella ex-scuola elementare della frazione di Alberese, in pieno Parco della Maremma è per noi un altro punto programmatico imprescindibile”.





“Un progetto importante, – prosegue il capogruppo di FDI – che prevede un impegno economico di oltre 2,5Milioni di euro, che andrà a valorizzare una delle figure storiche della tradizione maremmana: quella del Buttero, e nel contempo fara da veicolo e volano per un maggiore incremento del turismo e della conoscenza della nostra Maremma e delle sue bellezze naturali”.

“Adesso, siamo in una prima fase progettuale, dove nel lavoro sono giustamente coinvolti tanti attori del territorio, con i quali, attraverso la loro esperienza e conoscenza, si metteranno attorno a un tavolo per iniziare il percorso. Già la valorizzazione urbanistica della frazione è in atto da tempo tramite il lavoro del nostro assessore all’urbanistica Onorevole Fabrizio Rossi, sia con il piano strutturale e piano operativo, sia con la rigenerazione urbana della vecchia scuola elementare in “Museo del buttero”. Anche lo stesso vicesindaco e assessore alle tradizioni popolari, Bruno Ceccherini, ha sempre sostenuto che la crescita di Alberese doveva passasse attraverso la valorizzazione della storia della frazione legata al Buttero, così come è accaduto per la rievocazione storica di Ludovico il Bavaro nel capoluogo. Momento, quest’ultimo, di forte richiamo mediatico per riscoprire e far conoscere la città e le nostre tradizioni.

Pertanto, continua l’impegno di Fratelli d’Italia nelle istituzioni cittadine con gli assessori Fabrizio Rossi, Erika Vanelli e il vice sindaco Bruno Ceccherini, seguendo il nostro programma elettorale, che trova attuazione anche con questi ottimi progetti, che la giunta comunale guidata dal sindaco Vivarelli Colonna, sta portando avanti”, conclude Andrea Guidoni per il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Grosseto.