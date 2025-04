Musei di Maremma. Passaporto della Cultura ecco i vincitori

Grosseto: Sono stati estratti il ​​27 marzo a Grosseto nella sede del Polo Culturale Le Clarisse i vincitori del Passaporto della cultura, l'iniziativa promossa dal Sistema Musei di Maremma e che ha visto le Clarisse come capofila e il direttore Mauro Papa, ideatore e coordinatore del progetto.

Il primo premio, consistente in 2 biglietti per una delle opere di Lirica in Piazza a Massa Marittima, 2 cesti di prodotti tipici locali della filiera Drago delle Colline Metallifere, 2 biglietti per il “Cinema di Mare” a Castiglione della Pescaia per il mese di agosto e un ingresso omaggio al Polo Museale di Arcidosso, è stato vinto dal signor Marcello Saletti.

Il secondo premio, consistente in 2 biglietti per uno spettacolo al teatro Fonderia Leopolda di Follonica, 2 abbonamenti annuali per due persone per il museo GeoMet di Gavorrano, un biglietto per un concerto dello “Street Music Festival” di Manciano e una visita guidata per quattro persone al Museo delle miniere di Santa Fiora, è stato vinto dal signor Angelo Roberto Rosa.

Il terzo premio, consistente in 2 biglietti per un concerto della manifestazione “Alba al Ghiaccio Forte” di Scansano, un ingresso con degustazione alla manifestazione “Cheese” di Saturnia e un libro fotografico offerto dal Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto, è stato vinto dalla signora Renata Mula. Il quarto premio, consistente in 5 biglietti più visita guidata alla mostra “Rex Rusellarum” al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, un biglietto per un laboratorio per ragazzi al museo Archeologico della Vite e del Vino di Scansano e un catalogo del Polo le Clarisse di Grosseto, è stato vinto dalla signora Barbara Voltini.

Il passaporto, un vero e proprio documento cartaceo, si poteva richiedere gratuitamente in 10 musei della rete provinciale dal 4 gennaio al 31 marzo. I passaporti stampati e consegnati nelle dieci sedi museali sono stati millecinquecento di cui oltre 750 distribuiti ai visitatori. Grazie al passaporto sono state poi registrate 165 nuove visite nei musei.

La Presidente del Sistema Musei di Maremma, Irene Lauretti ha dichiarato: «Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa iniziativa, che ha saputo coniugare in modo originale la promozione culturale e la valorizzazione del nostro territorio. Il Passaporto della Cultura ha rappresentato un piccolo grande passo per avvicinare le persone ai musei, rafforzando il senso di appartenenza e riscoperta delle nostre ricchezze. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile il progetto.»

«Lo scopo del progetto – ha aggiunto Roberta Pieraccioli direttrice dei Musei di Maremma -, è stato quello di stimolare soprattutto i cittadini della Provincia di Grosseto e di quelle limitrofe a visitare i nostri musei in un periodo in cui i flussi turistici sono molto ridotti. Un'esperienza positiva che valorizza i musei, le loro collezioni ed il loro legame con i territori e le comunità".