Musei di Maremma aperti a Pasqua e Pasquetta. Viaggio tra mostre, arte, natura, archeologia

Grosseto: Sono tanti i musei, centri espositivi e parchi archeologici del Sistema Musei di Maremma aperti per Pasqua e Pasquetta con mostre, eventi e visite guidate in ogni parte della Provincia di Grosseto.

Sulle Colline Metallifere a Massa Marittima il Museo di San Pietro all'Orto ospita la prima mostra monografica dedicata ad uno dei grandi maestri senesi: “Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento”. L’esposizione è aperta sia domenica che lunedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Aperti anche il museo archeologico Camporeale sempre orario 9.30 – 13 e 14.30 – 18; il museo Subterraneo e della Miniera dalle 11 alle 13 e dalle ore 14 alle 16 e la Torre del Candeliere dalle ore 10 - 18. Info, tel.0566906525, e-mail: accoglienzamuseimassa@gmail.com.







Sempre a Massa Marittima nella frazione di Valpiana, via della Cava, l’Aquarium Mondo Marino, Explora Dinosauri Natura e Centro Studi Squali Istituto scientifico, è aperto domenica e lunedì ad orario continuato dalle ore 10 alle 19. Info, tel. 3425713315, e-mail: info@centrostudisquali.org

A Follonica nella Fonderia Uno, area ex Ilva si può visitare per Pasqua e Pasquetta la mostra appena inaugurata “La fabbrica del bello. La manifattura di Follonica e la cultura artistica della Toscana granducale”. Gli orari sono dalle 9 alle 20 e la mostra sarà aperta fino al 30 giugno promossa e organizzata dal Comune di Follonica ed è inserita nel progetto “Terre degli Uffizi”. Aperto anche il Museo Magma, area ex Ilva, dalle 15.30 alle 19 e la Pinacoteca Civica, Piazza del Popolo, al solito orario.





Anche i Musei di Scarlino riaprono al pubblico per le feste pasquali domenica 31 e Pasquetta. Nel borgo di Scarlino la Rocca Pisana e il Centro di Documentazione Riccardo Francovich dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; il Museo Archeologico del Portus Scabris al Puntone dalle 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. Info, e-mail: musei@comune.scarlino.gr.it

A Vetulonia il Muvet, Museo Civico Archeologico è aperto dalle 10 alle 16 con la nuova mostra appena inaugurata dalle 10 alle 16 “Quadri Etruschi raccontano. Il mito e il rito da Caere a Vetulonia. Un nuovo straordinario recupero della Guardia di Finanza”. Per l’occasione sono state anche organizzate delle visite guidate a cura delle archeologhe del museo sabato 30 marzo alle ore 15, domenica 31 alle 11 e lunedì 1° aprile alle 11. Il limite massimo 30 persone, prenotazione gradita, per informazioni e prenotazioni: tel. 0564948058, e-mail: museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it. L’area archeologica Nazionale di Vetulonia, che comprende le aree archeologiche di Costa Murata, Scavi-Città e Tomba della Pietrera, sarà aperta domenica e lunedì dalle 9.45 alle 18, ingresso libero.





Aperto anche il Museo Casa Rossa Ximenes in località Diaccia Botrona a Castiglione della Pescaia domenica dalle 10 alle 16 e lunedì di Pasquetta dalle 10 alle 18. Info, tel: 0564927244.

A Grosseto porte aperte a Pasqua e Pasquetta in tutti e tre i musei. Il Polo Culturale Le Clarisse, Via Vinzaglio 27, aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info, tel. 0564488066, e-mail: collezioneluzzetti@gmail.com. Il Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini 5, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info, tel. 0564488571, e-mail: segreteria@museonaturalemaremma.it. Il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, Piazza Baccarini 3, è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Al suo interno si può visitare la mostra di Diva Chelini “Da Porta Vecchia a Piazza della Vasca fra ‘800 e ‘900”. Info, tel.0564488752; e-mail: accoglienzamaam@gmail.com. A Roselle l’area archeologica è aperta dalle 9:45 alle 18:45, con ultimo ingresso nell’area alle 18.

A Scansano il Museo Archeologico e della vite e del vino è aperto venerdì 29 e sabato 30 marzo dalle ore 16 alle 19; domenica 31 marzo e il giorno di Pasquetta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Info, e-mail: musei@comune.scansano.gr.it, tel. 0564509106.

Ad Orbetello la Polveriera Guzman Museo Archeologico, via Mura di Levante 5, è aperta dalle ore 10 alle 13 sia per Pasqua che Pasquetta. Info, tel. 3505905073 e-mail: museoguzman@comune.orbetello.gr.it Sempre nel Comune di Orbetello il Museo Archeologico Nazionale e Antica città di Cosa ad Ansedonia è aperto domenica 31 marzo e apertura straordinaria lunedì di Pasquetta sempre dalle 9.45 alle 18.

Saliamo a Manciano dove il Museo di Preistoria e Protostoria, via Corsini 5, è aperto domenica e lunedì dalle 9 alle 13. Info, tel. 0564620532, e-mail: mancianopromozione@gmail.com

A Saturnia, Piazza Vittorio Veneto 19, il Polo Culturale Pietro Aldi è aperto domenica 31 dalle ore 9 alle 12,30 con visite guidate e la possibilità di visitare le mostre in corso: Pietro Aldi inedito, Acquisizioni e comodati 2020-2022; Passioni di un collezionista, Dipinti fiamminghi e olandesi del Cinque e Seicento, Symbiotica, Opera digitale - NFT di Giuseppe Lo Schiavo. Info, tel. 3426199885, e-mail: info@poloaldi.it.

Nelle colline del tufo a Sorano il Parco Archeologico Città del Tufo propone visite guidate da sabato 30 a lunedì 1° aprile nella straordinaria necropoli di Sovana. Gli orari delle visite guidate sono: 10:30 - 12 e 15. Gli orari di apertura della necropoli sono dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17. Anche le altre strutture del parco sono tutte aperte al pubblico domenica e lunedì. Il Museo di San Mamiliano a Sovana dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il Museo Civico Archeologico Fortezza Orsini di Sorano dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, (visite guidate ai camminamenti sotterranei alle 12 e alle 15). Per info e prenotazioni, tel. 0564633099, e-mail: info@leviecave.it.

A Pitigliano il Museo di Cultura Ebraica, vicolo Marghera, è aperto domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Info, tel. 0564614230, e-mail: lapiccolagerusalemme@gmail.com

Sul Monte Amiata il Polo Museale di Arcidosso è aperto sabato 30 marzo e lunedì di Pasquetta (chiuso per Pasqua), con questi orari: la mattina dalle 9.30 alle 12.30 e pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Il polo comprende il Museo del Paesaggio medievale, Museo Davide Lazzaretti, Museo delle Armi e MACO, Museo di arte e cultura Orientale. Info, tel. 3667472612, e-mail: locoarcidosso@yahoo.it

Per tutte le altre informazioni: www.museidimaremma.it