Muore per un malore in mare. Vittima una donna di 72 anni 3 settembre 2023

Monte Argentario: I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 17.05 a Cala Moresca dove era stato recuperato dai bagnini un corpo in mare. I sanitari intervenuti hanno effettuato tutte le manovre rianimatorie sulla persona recuperata, una donna di 72 anni, ma nonostante ciò la donna è deceduta. Sul posto ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano, attivato anche elisoccorso, in seguito disattivato, la Guardia Costiera e i Carabinieri.





