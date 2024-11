Muore dipendente di Sei Toscana, il cordoglio dell'azienda

Grosseto: È con profondo dolore che Sei Toscana conferma il decesso di un proprio dipendente durante lo svolgersi del servizio nel comune di Capalbio. La notizia ha colpito duramente l’intera azienda, che si stringe intorno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande sofferenza. L’episodio si è verificato quest’oggi, giovedì 31 ottobre, mentre il dipendente era impegnato nelle consuete attività di raccolta rifiuti. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sei Toscana esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, ai conoscenti ed ai colleghi dell’operatore, un professionista stimato e rispettato da tutta l’azienda. La società resterà a completa disposizione delle autorità per gli accertamenti necessari a comprendere la dinamica dell’accaduto.

“Era una persona di grande valore, un professionista competente e dedito al proprio lavoro che ha sempre svolto con passione, serietà e rispetto – dice il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La sua presenza, la sua gentilezza e il suo impegno hanno arricchito profondamente il nostro ambiente di lavoro e lasciato un segno profondo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco”.