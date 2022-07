Municipale Follonica chiusa, c'è un interrogazione Fratelli d'Italia

Follonica: "Oggi, Sabato 16 Luglio, in un fine settimana di piena stagione turistica, con decine di migliaia di turisti che si riversano a Follonica, il comando della Polizia Municipale è chiuso e non effettua servizio dalle 07.30 alle 13.30", è quanto denunciano Danilo Baietti , consigliere comunale e Agostino Ottaviani , presidente circolo Fratelli d'Italia Follonica.







"Questo, - proseguono i due esponenti di FDI - dopo che gli agenti hanno lavorato in straordinario per garantire la sicurezza della Sfilata carnevalesca estiva di ieri sera, effettuando la chiusura al traffico e la riapertura del quartiere Salciaina, procedendo alle rimozioni, facendo da scorta ai Carri del Carnevale fino a notte fonda. Già ad inizio settimana Fratelli d'Italia aveva protocollato una interrogazione al Sindaco, temendo che il servizio di Polizia Municipale non fosse garantito il giorno dopo alla sfilata, e ahimè avevamo ragione".

"Da anni, - commentano - denunciamo la grave carenza di personale del Comando, passato in quindici anni da una trentina a diciannove agenti. La mancanza di programmazione da parte della Giunta ha fatto sì che, negli anni, decine di agenti chiedessero la mobilità interna, passando alla macchina amministrativa, altrettanti andassero in pensione, e mai un programma serio di assunzioni. E siamo arrivati ad oggi, la prova lampante di un comando ridotto all'osso, obbligato a chiudere nel mezzo di un Sabato d'Estate, per poter garantire sicurezza durante la sfilata estiva del Carnevale in Salciaina".

"Una vergogna per la città, una vergogna per il Sindaco, che è anche assessore alla Polizia Municipale. - tuonano Baietti e Ottaviani - A nessuno si potrà dare le responsabilità politiche di ciò, se non al Sindaco stesso, che per anni ha promesso assunzioni, dicendo, urbi et orbi, che servivano ad aumentare il numero degli agenti. Mentendo, sapendo di mentire, poiché quelle poche assunzioni non facevano altro che andare a sostituire quelle mobilità interne con cui avevamo perso agenti".

"E non solo gli agenti a tempo indeterminato, l'incapacità è pure sugli stagionali. Negli anni, l'amministrazione assumeva una decina di agenti stagionali, quest'anno poche unità, quattro o cinque. Di questa situazione è giusto che il Sindaco ne risponda politicamente, poiché stamattina, se nessun agente è a controllare la città, o a soccorrere ed aiutare i cittadini, la colpa è del Sindaco in persona", termina la nota.