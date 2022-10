Mugello, volata per titolo assoluto Campionato Italiano Gran Turismo Sprint

Firenze: L’autodromo del Mugello ospita in questo week end l’ultimo atto stagionale con la partecipazione di 36 vetture. Da assegnare ancora sei allori tricolori, tre Coppe Nazionali e due GT Cup Porsche con tanti equipaggi ancora in corsa per la vittoria finale. Quasi 50 macchine per il Formula 4 - fucina dei futuri campioni di Formula 1. Tra i campioni, il 5 volte campione della MotoGP, Jorge Lorenzo

Sarà il Mugello Circuit ad ospitare in questo week end l’ultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint che vedrà la partecipazione di 36 vetture. Dopo la conclusione due settimane fa a Monza della serie Endurance, l’appuntamento toscano chiuderà l’attività agonistica della stagione 2022 con tanti equipaggi ancora in corsa per l’assegnazione di sei titoli italiani, tre Coppe Nazionali e due GT Cup Porsche delle classi GT3, GT4 e GT Cup.

GT3: Sarà una volata a cinque per la conquista del titolo assoluto della serie Sprint con tutti i pretendenti racchiusi in 14 punti. Al vertice della classifica ci sono Guidetti-Moncini (Honda NSX GT3-Nova Race) che precedono di cinque lunghezze Di Amato-Urcera, (Ferrari 488 GT3-Scuderia Baldini) e di sei punti l’ex pilota di Formula 1, Timo Glock, in coppia con il connazionale tedesco Jens Klingmann al volante della BMW M4 GT3 di BMW Italia/Ceccato Racing Team.

Con le vittorie ottenute nelle ultime due gare di Imola, che hanno permesso loro di salire in quarta e quinta posizione, anche Kikko Galbiati (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport) e Alberto Di Folco (Lamborghini Huracan GT3-Imperiale Racing) sono rientrati nella corsa per il titolo, e al Mugello saranno affiancati, rispettivamente, da Matteo Cressoni e Stuart Middleton.

Ad un passo dal titolo italiano della GT3 PRO-AM scenderanno in pista al Mugello anche Jonathan Cecotto, figlio del grande campione motociclistico venezuelano Johnny Alberto, e Mattia Di Giusto, al volante della Lamborghini Huracan GT3. A tentare di contendere la vittoria finale ai portacolori dell’LP Racing ci saranno Pesce-Rappange (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), ma il loro vantaggio è talmente ampio che l’alloro tricolore potrebbe essere assegnato già nella gara del sabato.

Per Marco Butti e Simone Patrinicola (Audi R8 LMS), invece, le due gare toscane saranno una passerella finale dopo che i portacolori di Audi Sport Italia hanno già conquistato il titolo GT3 AM nell’ultimo round di Imola, pertanto al Mugello la coppia sarà al via nella GT3 PRO-AM con l’intento di guadagnare posizioni nella classifica assoluta.

Oltre alla 488 GT3 della Scuderia Baldini in corsa per il titolo, la pattuglia di Ferrari sarà completata dalle due vetture dell’AF Corse per Alessandro Cozzi e Han Hullin-Negro e dalla vettura dell’Easy Race affidata al duo Agostini-Vebster.

Completano l’elenco iscritti della classe GT3 il lituano Paul August, al via con la seconda Lambo dell’Imperiale Racing e le altre due Honda NSX GT3 (Nova Race) di Greco-Guerra e dei cinesi IP-Lee, compagni di squadra dei capoclassifica Guidetti-Moncini.

GT CUP/GT4: Ci sarà una volata finale anche nelle due sottoclassi della GT Cup che vedono la leadership di Coluccio-Mazzola (Ferrari 488 Challenge) nella PRO-AM e Di Leo-Poppy (Porsche 991 GT3 Cup) nella AM.

Nella PRO-AM i portacolori dell’Easy Race dovranno difendersi dagli attacchi di Gianluigi Piccioli (Porsche 991 GT3 Cup-Ebimotors), in coppia con Riccardo Pera, Barri-Scalvini (Lamborghini Huracan ST-Team Italy) e Alessandro Mainetti coadiuvato da Giovanni Berton (Porsche 991 GT3 Cup-Krypton Motorsport), mentre nell’AM sarà un discorso tutto riservato alle Porsche 991 GT3 Cup con l’equipaggio dell’AB Motorsport che se la dovrà vedere con Tazio Pieri (Krypton Motorsport) ed Emanuele Tabacchi (EF Racing), quest’ultimo in coppia con Dario Baruchelli.

Al via dell’ultima prova stagionale ci sarà anche Vito Postiglione, che debutterà al fianco di Vicky Piria (Porsche 991 GT3 Cup-Tsunami RT), con la pattuglia delle vetture della casa di Stoccarda che è completata da Amaduzzi-Nelson (Ebimotors), Ghezzi-Pichler (Autorlando), Carboni-Romani (PS Performance), Roberto Fecchio (GDL Racing) e Riccardo De Bellis (ZRS Motorsport).

Tre, invece, le Ferrari 488 Challenge con Marzialetti-Donno e “Babalus”-Simonelli che scenderanno in pista con i colori Best Lap e Berton-Buttarelli con la vettura del Team SR&R, mentre la pattuglia di Lamborghini è completata dalle due Huracan ST del Rexal FFF Racing team affidate a Luciano e Donovan Privitelio e al 17enne portoghese Rodrigo Testa e da quella con i colori Bonaldi Motorsport del colombiano Andres Mendez.

Anche la classe GT4, assegnerà il titolo italiano sul circuito toscano e i favori del pronostico sono tutti per il norvegese Aleksander Schjerpen (Mercedes AMG GT4-Nova Race), ad un passo dalla vittoria finale dopo i due successi ottenuti nell’ultimo appuntamento di Imola. Schjerpen, che dividerà la vettura con Alessandro Marchetti, precede in classifica i compagni di squadra Ferri-Bencivenni, mentre in terza posizione c’è Dario Cerati che al Mugello porterà in gara la Porsche Cayman dell’Autorlando in coppia con Giuseppe Fondi.

In questa 20^ edizione della serie tricolore verranno assegnate anche due Porsche GT Cup. Nella PRO-AM se la giocheranno Piccioli, Mainetti e Piria, mentre nella AM sono ancora in lizza Di Leo-Poppy, Tabacchi e Pieri, tutti al volante della 991 GT3 Cup Gen II.

Grande successo per l'Italian F4 Championship. L'Italian F4 Championship certified by FIA,, è il primo importantissimo step in monoposto nell'ideale percorso FIA che accompagna i piloti dal Karting alla realizzazione del sogno della F1. Nel 2022 la serie di Formula 4 italiana si è rinnovata, inaugurando la sua nuova era con le nuove vetture Tatuus di seconda generazione, innovate sotto il profilo della sicurezza (la modifica più evidente da tale punto di vista è l'introduzione dell'Halo), senza sacrificare però le alte performance. Da diversi anni l'Italian F.4 si era affermata nel panorama internazionale come principale riferimento tra tutte le serie equivalenti, ma proprio quest'anno si è riscritto ogni record. Con 16 team partecipanti e picchi di partecipazione vicini ai 50 piloti, al Mugello Circuit calerà il sipario su una stagione da record, in crescita fino alle ultimissime battute. L'Italian F4, che ha firmato in questa stagione il record assoluto tra tutte le F.4 serie internazionali, vanta anche un parco partenti di altissima qualità in pista con piloti provenienti da 30 diverse nazioni, in rappresentanza di 5 continenti nel corso della stagione. Tra questi anche esponenti di prestigiosi programmi di costruttori dedicati ai giovani talenti: Ferrari Driver Academy, Mercedes Junior Driver, McLaren Young Driver Programme, Red Bull Junior Team. In testa al Campionato, proprio il pupillo di Toto Wolff, il pilota tricolore Andrea Kimi Antonelli, che al Mugello arriva determinato a chiudere i conti e portare a casa il titolo assoluta nella sua stagione d'esordio. Per il finale di stagione non si risparmiano le emozioni, in un campionato che continua a crescere e offrire uno spettacolo senza precedenti.

PROGRAMMA e TV: L’ultimo week end della stagione 2022 inizierà venerdì con i due turni di prove libere della durata di 45 minuti ognuno in programma alle 11.45 e alle 14.40, mentre nella mattinata di sabato, dalle 9.40 alle 10.40 si svolgeranno i due turni di prove ufficiali che saranno suddivisi tra GT3 e GT Cup/GT4, a cui seguirà gara-1, della durata di 50 minuti + 1 giro, alle ore 15.10. Gara-2, invece, sempre della durata di 50 minuti + 1 giro, prenderà il via domenica alle ore 12.50 e, come gara-1, sarà trasmessa in diretta TV su Acisport Tv (SKY 228). Le due gare saranno trasmesse anche in differita TV su RAISPORT sabato alle ore 16.55 (gara-1) e domenica alle ore 20.30 (gara-2) e in streaming sul sito del campionato www.acisport.it/CIGT, sulla pagina Facebook www.facebook.com/CIGranTurismo e sulla pagina YouTube https://www.youtube.com/channel/UC-QsHUuslO4iZekAeBoskgg/featured