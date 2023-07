Mr. Thoms in Galleria Orler ad Orbetello con una nuova performance live

“Never Green, solo exhibition” dal 20 luglio in Galleria Orler - Corso Italia 33/35 ad Orbetello



Orbetello: Mr. Thoms torna ad Orbetello, in Galleria d'Arte Orler, con una nuova performance live. E sarà una vera novità, per la prima volta infatti Orler porterà la street art all'interno della Galleria lasciando dipingere un'intera parete all'artista.

Giovedì 20 luglio Galleria d'Arte Orler inaugura il suo più importante evento dell'estate “Never Green, solo exhibition”, una mostra con performance live dello street artist Mr. Thoms. Per due giorni l'artista sarà impegnato nella realizzazione di uno dei suoi “muri”, trasformando una parete della galleria in opera d'arte.

All'evento sarà dedicato anche uno Speciale TV in diretta sul Canale 123 del digitale terrestre e in streaming su Artenetwork.it; sabato 22 luglio dalle 17:00 alle 20:00 e domenica 23 luglio dalle 10:00 alle 13:00 Willy Montini presenterà la Street Art con il lavoro di Mr. Thoms e un ampio panorama di artisti storicizzati presenti in Galleria Orler.





Filo conduttore della mostra è la riflessione sul consumismo globale che riduce ogni cosa a mero materiale di scarto, presentata dall'artista come provocazione ironica. «Ci lamentiamo dell'inquinamento sul pianeta – dice Mr. Thoms presentando i suoi lavori - ma siamo i primi a non poter fare a meno di cose inutili che compriamo compulsivamente e che inevitabilmente diverranno nuova spazzatura. Urge una bonifica interiore, l'unico viatico che può portare a un diretto cambiamento di noi stessi e di tutto ciò che ci circonda. Un atto di consapevolezza da raggiungere tramite un processo di osservazione di sé, per accorgerci che i rifiuti fuori sono solo lo specchio delle nostre sporcizie interiori, cumuli stratificati di paure e di egoismi ipertrofici, pensieri ed emozioni contrastanti che gettiamo fuori nel mondo come fosse una discarica.

“Never Green” vuole essere un disperato e ironico tentativo di sorridere dei nostri paradossi, esorcizzando quei conflitti interni che non vogliamo vedere o che troppo spesso nascondiamo nel sacchetto dell'indifferenza lasciato marcire dentro di noi. Un primo passo per rinverdirsi realmente e ricollegarsi intimamente alla natura dentro e fuori di noi».

Nato a Roma nel 1979, Mr. Thoms è uno degli street artist italiani più conosciuti, i suoi “muri parlanti” ironici e sarcastici sono visibili in tutto il mondo. Gioca con colori accesi e forme geometriche per creare movimento, attraverso il linguaggio del corpo cattura l'essenza dei suoi personaggi. Sulle pareti rappresenta il movimento, ma allo stesso tempo esprime un concetto, un messaggio su cui riflettere, sempre con ironia.

Il suo talento è trasformare luoghi ordinari in luoghi straordinari, come mostra l'immagine di copertina scelta per la mostra, un particolare dell'intervento dell'artista sul New Jersey di Officine Gualandi. Mr. Thoms ha lavorato come avrebbe fatto in strada portando l'intervento urbano fra le mura domestiche rinnovando, nel ribaltamento di dimensioni, la forza del contesto che gli è più congeniale. L’arredo urbano è diventato accessorio da scrivania, “cantiere” di lavoro permanente, oggetto funzionale e simbolico. Ceramica-cemento, interno domestico-percorso stradale sono antitesi che convergono su una cosa, nel linguaggio, quello della street art, con il quale il disegno passa dal foglio al muro.





Sulla parete di Galleria Orler Mr. Thoms realizzerà una nuova sperimentazione artistica.

«È una nuova sfida anche per noi – spiegano Emanuela e Angela di Galleria Orler – aver invitato un grande artista internazionale come Mr. Thoms a dipingere un muro della Galleria. I nostri collezionisti, e tutti gli appassionati di arte che verranno a trovarci in questi giorni, avranno la possibilità di veder nascere un'opera d'arte in tempo reale. E capire come l'artista crea, da cosa trae ispirazione, come si evolve un progetto di street art.

E questo sarà solo l'inizio, vorremmo poter andare avanti in questa direzione invitando ogni anno nuovi artisti, naturalmente i migliori al mondo, a creare per noi in Galleria. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasmettere il gusto del bello, e ci piace pensare di esserci riuscite e di aver contribuito a far conoscere questo territorio anche attraverso l'Arte».

Galleria Orler per la cittadina lagunare rappresenta uno spazio di condivisione dell'arte, una importante forma di promozione turistica perché porta artisti di altissimo profilo alla portata di tutti. È un luogo dove creare eventi, accogliere i grandi collezionisti ma anche i giovani appassionati che vogliono cominciare ad investire nell'Arte, presentando collettive e mostre personali di grandi artisti nazionali ed internazionali.

La mostra-evento “Never Green, solo exhibition” di Mr. Thoms sarà visitabile da giovedì 20 luglio alle 19:00 e per tutto il mese di luglio.





Galleria Orler di Orbetello è aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20, il sabato fino alle 23.30.