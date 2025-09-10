Mps, Scaramelli: “Con la conquista di Mediobanca il Monte è tornato a fare il Monte”

Firenze: “Monte dei Paschi di Siena non è più solo il primo azionista ma conquista il controllo di Mediobanca, storica banca d’affari milanese. Un risultato che mette Siena al centro dello scenario bancario nazionale”. A dirlo Stefano Scaramelli, oggi candidato nella lista Giani Presidente - Casa Riformista, che spiega: “Il Monte in questi ultimi anni si è progressivamente reso più 'resistente' alle ingerenze politiche che, in passato, ne avevano causato crisi e ridimensionamento. Da rappresentante istituzionale del territorio senese, quale vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, non posso che esprimere apprezzamento per l’operazione che consolida Mps a livello nazionale come player bancario e finanziario. Una banca, la più antica, in grado di essere autonoma e forte anche in un contesto internazionale in costante cambiamento. La forza e il coraggio mostrati negli anni in cui il suo salvataggio non era scontato stanno portando i frutti attesi. Con me, a crederci da sempre, il Presidente Giani. Ricordo come per primo, non senza critiche, proposi ai vecchi azionisti, in primis la Fondazione Mps, di aderire all’ultimo aumento di capitale. In passato, situazioni similari alle quali mi ero opposto, ma senza essere ascoltato, ne avevano determinato l’indebolimento. Merito va anche ai dipendenti che non hanno mai mollato, dimostrando dedizione al lavoro e attaccamento all’azienda, guidati da un management che, negli ultimi anni, si è consolidato e oggi vede la Banca solida e forte”.