Mps, First Cisl: siglati accordi su integrativo aziendale e premio, ai lavoratori 1.500 euro

Importo in netta crescita rispetto al 2024. Per la rete commerciale nuovi livelli minimi di inquadramento, focus sui percorsi professionali e formazione. Da gennaio 2026 il lavoro agile sarà disponibile anche in filiale, nella misura di una giornata al mese, prioritariamente per finalità formative. Aumenta l’indennità di pendolarismo

Roma: First Cisl, insieme alle altre organizzazioni sindacali del Monte dei Paschi di Siena, ha siglato con l'azienda due importanti accordi su contrattazione integrativa e premio aziendale 2025.

Il nuovo premio aziendale sarà di 1.500 euro, importo sensibilmente superiore a quello percepito per il 2024, segno tangibile di accoglimento della nostra richiesta di redistribuire valore.

Il protocollo del contratto integrativo aziendale comprende per la rete commerciale la definizione di nuovi livelli minimi di inquadramento, un focus sui percorsi professionali e sulla formazione. Un impegno a costruire analoghi percorsi riguarda anche le lavoratrici e i lavoratori della direzione generale.

Aggiornata anche la disciplina sui finanziamenti al personale, con una revisione dei tassi per i nuovi mutui e maggiore flessibilità sulla rinegoziazione di quelli già stipulati.

Sul fronte della conciliazione vita-lavoro, arrivano nuovi permessi e più opportunità di accesso a MPSolidale. Da gennaio 2026 il lavoro agile sarà disponibile anche in filiale, nella misura di una giornata al mese, prioritariamente per finalità formative. Lo strumento resta invariato per le strutture centrali.

Un riconoscimento specifico per chi affronta spostamenti, con l’incremento delle indennità di pendolarismo, infine la riattivazione del confronto sul tema degli organici.

“Un'intesa frutto di ascolto, pazienza e determinazione - sottolinea Alessia Silvestri, Segretaria responsabile First Cisl di Mps - Il risultato di oggi è il punto da cui ripartire. Dopo anni difficili, iniziamo a dare risposte concrete alle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori. Il premio aziendale è stato ridefinito, oggi è finalmente coerente con i risultati reddituali della Banca. Sappiamo che tanto è stato fatto, ma il risultato di oggi ci rende certi che molto ancora si potrà fare”.

“Questo accordo è la conferma che la contrattazione aziendale svolge un ruolo essenziale - afferma Sabrina Brezzo, Segretaria generale aggiunta First Cisl - È lo strumento per raggiungere gli obiettivi che la contrattazione nazionale indica. Apre inoltre la strada per affrontare e approfondire temi nuovi, ispirati alle esigenze delle persone in continuo mutamento. Auspichiamo che nel proseguo del confronto definito oggi venga anche data coerenza alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori che, in una banca con legami solidi con le comunità e i territori, è per noi una chiave fondamentale per uno sviluppo sempre più sostenibile”.