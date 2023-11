Mozione Strappata a Gavorrano, FI: “Atti plateali e contrari ad ogni principio democratico”

Gavorrano: “In risposta agli eventi recenti che hanno suscitato indignazione all'interno del consiglio comunale di Gavorrano, desideriamo esprimere il nostro sostegno incondizionato ai consiglieri comunali di opposizione che si sono visti strappare una mozione; presentata per altro in quasi tutti i comuni della Toscana.



La democrazia prospera quando tutti i rappresentanti eletti hanno la possibilità di esprimere le loro idee e presentare proposte per il bene della comunità. Il nostro impegno per la trasparenza, il dialogo e il rispetto delle diverse opinioni è fondamentale ed irrinunciabile.

Chiediamo quindi che venga ripristinato il diritto dei consiglieri comunali di opposizione di presentare e discutere i loro atti e che venga garantito un ambiente dove il confronto possa avere luogo senza impedimenti. Condanniamo altresì e respingiamo al mittente ogni offesa gratuita arrivata in questo caso dall’Assessore Borghi che invitiamo a scusarsi, insieme al Sindaco, non solo verso i nostri consiglieri quanto verso i cittadini di Gavorrano che dovrebbero rappresentare. Tali atti plateali e contrari ad ogni principio democratico non sono tollerabili in nessun luogo, tantomeno nell’assise di un comune della Repubblica”, termina il coordinamento provinciale Forza Italia Grosseto.