Movimento Consumatori a Firenze per discutere del rapporto tra aziende e cittadini

Firenze: “Consumatori e Imprese: un patto per un Futuro sostenibile”, il titolo scelto per il convegno organizzato dal Movimento Consumatori che si terrà sabato, 15 aprile, in Via della Scala 68 a Firenze, ex convento dove attualmente si trovano gli alloggi dell’esercito, a partire dalle ore 9:45. Un titolo pregnante che mette al centro dell’attenzione le tante difficoltà che quotidianamente i cittadini utenti trovano nel relazionarsi con le aziende, in particolare quelle di pubblico servizio. Difficoltà enormemente aumentate negli ultimi anni anche grazie anche carenze di normative adeguate.



Il convegno sarà l’occasione per fare il punto sulle tante sfide che attendono il Movimento nei prossimi mesi, dall’intervento sulla Multiutility alla necessità di prevedere politiche reali sulla tematica dell’immigrazione, che valorizzino i principi di sussidiarietà e prossimità, alla estensione delle conciliazioni e dell’applicazione del Codice del Consumo anche alle piccole imprese.

I lavori inizieranno alle ore 9.45 e saranno aperti dai saluti del Presidente regionale del Movimento Consumatori, Benedetto Tuci. Seguiranno gli interventi del promotore dello Sportello dei Cittadini e delle aziende, Armando Mansueto e del portavoce del Movimento, Vincenzo Caciulli.

A seguire gli interventi di alcuni esponenti istituzionali come il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la Senatrice Dafne Musolino, l’ex Sottosegretario di Stato Laura Castelli, il Sindaco del Comune di Ionadi (VV) Fabio Signoretta, il Presidente di Confservizi Cispel Toscana Nicola Perini, il Presidente dell’Unioncamere Toscana Massimo Guasconi, il Presidente Confcommercio Toscana Aldo Cursano.

Presenti anche esponenti delle società religiose, come l’imam di Firenze Izzeddin Elzir e delle altre associazioni dei consumatori e dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

L’iniziativa potrà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook dello “Sportello dei Cittadini”.