Movida sicura a Castiglione della Pescaia: Più sicurezza per un divertimento sano e spensierato

Castiglione della Pescaia: Si è tenuto questa mattina, presso il Palazzo Comunale, un incontro operativo e costruttivo tra l’Amministrazione comunale e gli operatori dei locali del centro, attivi soprattutto nelle ore serali e notturne, per affrontare insieme le problematiche legate alla sicurezza durante le notti estive.

Presenti al tavolo anche il presidente del Centro Commerciale Naturale, Alessio Schiano, il presidente del Consorzio Maremma Experience, Enzo Riemma, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine locali. L’obiettivo condiviso è stato quello di rafforzare ulteriormente la sicurezza nel centro cittadino attraverso azioni concrete e coordinate.

Durante l’incontro è stato illustrato un piano aggiuntivo di sicurezza proposto dagli stessi operatori turistici, che si affianca a quello già attivato a partire dal mese di giugno, realizzato in collaborazione tra Amministrazione comunale, Prefettura, Questura, forze dell’ordine, associazioni e operatori turistici, Autolinee Toscane e guardie giurate e controllo del vicinato.

La proposta presentata dagli operatori turistici della movida notturna prevede di attivare, a partire da venerdì 11 luglio, un servizio di guardiania privata autofinanziato dagli stessi gestori, operativo nei weekend e durante le serate estive di maggior afflusso nei mesi di luglio e agosto. Il servizio prevede la presenza di steward e addetti alla sicurezza nel centro cittadino fino alla chiusura dei locali.

«Un ulteriore importante presidio – ha sottolineato il sindaco Elena Nappi – che si aggiunge a quello già in corso e che garantirà ai nostri turisti maggiore serenità nel trascorrere serate liete nel nostro centro. Questo progetto nasce dalla volontà di prevenire situazioni potenzialmente critiche legate al sovraffollamento e al grande afflusso di giovani, senza compromettere il diritto di tutti a vivere la notte in modo sano, libero e spensierato.

Desidero ringraziare sinceramente gli operatori che si sono fatti avanti con grande spirito di collaborazione, le associazioni coinvolte e tutte le forze dell’ordine per il lavoro proficuo, congiunto e responsabile che stanno portando avanti al nostro fianco.»

Per gestire al meglio le risorse e organizzare in modo strategico la presenza del personale di sicurezza, il centro cittadino è stato suddiviso in tre zone – rossa, arancione e gialla – secondo i livelli di frequentazione, così da posizionare le pattuglie in modo proporzionale e mirato.

« Crediamo fortemente – ha dichiarato Alessio Schiano, presidente del Centro Commerciale Naturale –che una località accogliente e ordinata sia anche una località attrattiva. Sicurezza e qualità della vita sono elementi fondamentali per un’estate all’altezza delle aspettative di residenti e turisti. Questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo. Siamo certi che questo spirito di collaborazione porterà risultati concreti e positivi per tutta la comunità.»

Il presidente del Consorzio Maremma Experience, Enzo Riemma, che ha evidenziato: «La collaborazione tra pubblico e privato è la chiave per costruire un’offerta turistica responsabile e di alto livello. Questo progetto dimostra come la nostra comunità sia pronta a fare squadra per garantire un’estate serena ma soprattutto a lavorare affinché Castiglione della Pescaia sia una delle mete turistiche più ambite.»

Un intervento di prevenzione e valorizzazione, che mira non a rispondere a emergenze, ma a costruire un contesto sereno e organizzato per tutti: residenti, famiglie, giovani e turisti.

Perché a Castiglione della Pescaia, le notti d’estate sono belle, sicure e da vivere insieme.