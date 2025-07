Movida e sicurezza, il sindaco Sposetti rassicura i cittadini: “Tarquinia resta una città sicura”

Rafforzati i controlli nelle aree sensibili. “Collaborazione piena con le forze dell’ordine per garantire vivibilità e rispetto delle regole”

Tarquinia: “In riferimento ai recenti episodi di cronaca che hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini, desidero rassicurare la popolazione, in modo particolare le famiglie dei tanti ragazzi e ragazze che frequentano il Lido, e ribadire con fermezza l’impegno dell’Amministrazione comunale per la sicurezza urbana, con particolare attenzione alla movida serale e notturna. Tarquinia è, e continua a essere, una città sicura. I fatti accaduti negli ultimi giorni non devono alterare la percezione di una comunità che ha sempre fatto della vivibilità, dell’ospitalità e del rispetto delle regole i propri punti di forza.

Fin dal nostro insediamento c’è sempre stato un dialogo costante conPrefettura, forze dell’ordine e tutte le altre autorità competenti, alle quali da tempo ho chiesto un rafforzamento dei controlli per le aree maggiormente frequentate, soprattutto durante le ore serali e nei fine settimana. Tutto questo con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio e contrastare con determinazione ogni comportamento violento o incivile. Colgo quindi l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine che, con professionalità, presenza costante e grande senso del dovere, garantiscono quotidianamente la sicurezza della nostra città. La collaborazione c’è e continuerà ad essere pienamente sostenuta dal Comune.

A nome dell’Amministrazione comunale, ribadisco la volontà di agire con responsabilità e determinazione, promuovendo i momenti di sana aggregazione, socialità e rispetto reciproco. La movida deve essere vissuta come un’opportunità di svago e condivisione, non come fonte di tensione. Continuerò a lavorare con impegno e determinazioneperché Tarquinia resti un luogo sicuro, accogliente e vivibile, dove ciascuno possa godere del proprio tempo libero in piena serenità.Invito, infine, tutti a mantenere un clima di equilibrio e responsabilità, evitando speculazioni che rischiano solo di alimentare senso diinsicurezza e divisioni sociali”.

Francesco Sposetti - Sindaco di Tarquinia