Motori. Si avvicina in grande evento: 10° Rally delle Colline e Pomarance

Pomarance: Si avvicina il grande evento, direi molto atteso, il 10° Rally delle Colline Metallifere e Pomarance sulle strade della storia.

Sarà un ritorno che guarda alla storia, quello della 10° edizione del rally delle Colline Metallifere e Pomarance. Un ritorno su strade che hanno segnato momenti di grande sport in Toscana e che quest'anno tornano con grande passione con questa gara che andrà in scena nei giorni 25 e 26 ottobre.

Ecco, nuovi stimoli per i rales toscani, una gara organizzata dalla Maremma Corse 2.0 ha in dirittura di arrivo le iscrizioni, il cui termine è scaduto il 17 ottobre. Un ritorno che avrà come sede Pomarance, che dal 2008 fino al 2021 ha conosciuto un periodo di forte impatto con il rally e che con questo ritorno vuole avere un ruolo centrale nell'attività regionale e non solo , andando a “battere” luoghi che nel recente passato anno ospitato con soddisfazione le corse auto su strada, anche di lunga tradizione, con il “rally Alta Val di Cecina” ( dal 1979 al 2019, per ben 41 edizioni ). Una zona dunque che ha dato tanto alle corse su strada e che vuole tornare molto in alto.

La decisione è frutto di un duro lavoro fatto di contatti, idee condivise e dal forte impulso provenuto dal Comune di Pomarance, capofila di un progetto che punta a valorizzare in maniera significativa il territorio della Valdivcdecina.L'iniziativa mira a rafforzare l'immagine ed accrescerne l'attività turistica, offrendo luoghi e percorsi che in passato hanno segnato tappe importanti nella storia sportiva. Accanto al comune , sarà determinante anche il sostegno delle realtà economiche ed imprenditoriali locali.

A Pomarance è tutto pronto per l'arrivo del rally, con due giornate di gare, con 8 prove speciali, in due giorni. E' grande l'entusiasmo, fra sportivi, organizzatori e equipaggi.

(foto Marco Ferretti)