Motori – Il Rally delle Colline Metallifere trasloca

Piombino, è addio: il rally lascia la "Città del Ferro" e si sposta in Val di Cecina. Il 10° Rally delle Colline Metallifere cambia sede: si correrà il 25 e 26 ottobre a Pomarance. Intervento di Paolo Santini, patron di Maremma Corse 2.0

Piombino: Dopo sette edizioni consecutive, il Rally delle Colline Metallifere saluta Piombino e si trasferisce ufficialmente a Pomarance, nel cuore della Val di Cecina. La notizia è stata comunicata dalla direzione di Maremma Corse 2.0, che ha confermato il cambio di sede per l’edizione 2025, in programma il 25 e 26 ottobre.

Una decisione sofferta, ma necessaria, come spiega Paolo Santini, patron dell’organizzazione: "Purtroppo i costi per organizzare eventi di questo tipo sono aumentati in modo esponenziale, diventando quasi ingestibili. Tutti noi organizzatori facciamo salti mortali per continuare a tenere viva la tradizione e la passione per i rally in Italia. Ma il rischio di veder sparire molte gare è ormai concreto."

La nuova casa del Rally: Pomarance

A fronte di queste difficoltà, Maremma Corse ha accolto con favore la proposta arrivata da Pomarance, località con una lunga e gloriosa storia nel mondo delle corse su strada. Basti pensare al Rally di Alta Val di Cecina (1979-2019, 41 edizioni) e al Rally di Pomarance (2008-2020). "Abbiamo trovato un progetto solido e una grande motivazione da parte dell’amministrazione comunale – aggiunge Santini –. Vogliamo riportare in vita un evento che possa raccogliere l’eredità sportiva della zona. L’entusiasmo e la voglia di fare che abbiamo trovato sono stati decisivi."

Un ringraziamento a Piombino

Non manca un pensiero riconoscente alla città che ha ospitato il rally per sette anni: "Ringraziamo Piombino e tutta la Val di Cornia per il sostegno ricevuto. Quegli anni hanno fatto crescere la manifestazione. Ma quest'anno l’edizione era davvero a rischio. Non c’erano più le condizioni per continuare."

Rally 2025: un cantiere in costruzione

L’edizione 2025 è attualmente in fase di definizione. Pomarance sarà il cuore pulsante dell’evento: ospiterà verifiche tecniche e sportive, partenza e arrivo, il parco assistenza, i riordinamenti, oltre a direzione gara, segreteria e sala stampa.