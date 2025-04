MotoGP: l’imprenditore maremmano Roberto Martellini nuovamente nel circuito del moto mondiale con Barracuda Caffè e i prodotti del territorio

Grosseto: Barracuda Caffè e Roberto Martellini raddoppiano. L’imprenditore maremmano presente per il secondo anno consecutivo nel circuito mondiale della MotoGP. Gestirà tutta l’area ospitalità della Snipers, promuovendo i prodotti del nostro territorio. “I sogni a volte si avverano è diventano realtà”. Così è stato per Roberto Martellini, imprenditore maremmano titolare del Barracuda Caffè di via Monte Rosa a Grosseto. L’azienda grossetana sarà la capofila assieme a molte altre aziende del territorio, con un lounge bar all’interno dell’area ospitalità messa a disposizione da Snipers, nelle varie tappe dei gran premi europei della MotoGP. Martellini, assieme ai suoi partner, promuoverà i prodotti agroalimentari e non solo della Maremma e della Toscana.

La grandissima passione per questo sport coltivata sin da ragazzo, unita all’intuizione imprenditoriale di Martellini hanno poi fatto il resto. “Si è vero, a volte i sogni diventano realtà. - afferma l’imprenditore grossetano- Da questa stagione saremo presenti in tutti e quattordici gran premi del circuito che si svolgeranno in Europa. Partiremo dal MotoGP di Spagna in programma dal 25 al 27 aprile sul circuito de Jerez della Frontera”.





“Da quest’anno, a differenza della passata edizione – prosegue Martellini - Barracuda Cafè oltre che presente, gestirà all’interno dell’area ospitalità di Snipers, un lounge bar dove verranno offerti i prodotti del territorio maremmano e toscano. Non mi sono fatto sfuggire questa opportunità di lavorare assieme alla Snipers di Pesaro della famiglia Cecchini, un team ben collaudato che da moltissimi anni è presente nel circuito mondiale nella Moto3 con propri piloti”.

“La strada intrapresa quest’anno sarà molto lunga e impegnativa. – commenta – Io personalmente sarò presente almeno a cinque eventi. Quello a Jerez il 25 aprile, quello del Mugello il 20 giugno. A seguire sarò presente anche al GP di Germania l’11 luglio, in Austria il 15 agosto, in Catalogna il 5 settembre, a San Marino il 12 settembre, in Portogallo il 7 novembre e infine a Valencia nell’ultima tappa della MotoGP il 14 novembre. Un vero tour de force”.

“Il nostro è un progetto sportivo, ma anche imprenditoriale allo stesso tempo, che vede coinvolte aziende e imprese del territorio. Vorremmo, con questo progetto, dare visibilità e promuovere i prodotti della Maremma e della Toscana in Europa. Una sinergia tra sport ad alto livello e imprenditoria locale, che se sfruttata e veicolata bene potrebbe diventare un’arma vincente per promuovere la Maremma”, conclude Roberto Martellini.

Assieme a Roberto Martellini ci saranno Marco Fiorillo, l'imprenditore grossetano Andrea De Santis, i cuochi Emiliano Scorza del Barracuda caffè, Mattia Manà del ristorante l'Olivo di Civitella Marittima. Queste le aziende che accompagneranno l’imprenditore maremmano: Fuckingin e Gin Angel (Gavorrano), azienda agraria La Faretra vini (Gavorrano), azienda agraria Collemassari (Poggi del Sasso), Pastai di Maremma (Grosseto), F.lli Montecchi distribuzione bevande (Grosseto), Salumificio Subissati (Roccastrada), Mr. Beans, azienda agraria Drusian, Benini distribuzione food (Venturina).