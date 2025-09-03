MotoGP: L’imprenditore grossetano Roberto Martellini parte per la Catalunya con Barracuda Caffè e prodotti del territorio

Grosseto: Barracuda Caffè e Roberto Martellini non si fermano mai. Il giovane imprenditore maremmano, presente per il secondo anno consecutivo nel circuito mondiale della MotoGP, approda questo fine settimana a Barcellona in Spagna per il “Monster Energy Grand Prix of Catalonia”. Martellini, gestirà tutta l’area ospitalità della Snipers, promuovendo i prodotti del nostro territorio.

“Fino a qualche anno fa era un sogno. Adesso tutto questo è realtà”, commenta Roberto Martellini, imprenditore grossetano titolare del Barracuda Caffè di via Monte Rosa a Grosseto. L’azienda grossetana, infatti, è capofila, assieme ad altre imprese del territorio maremmano tra le quali la Fuckingin e Gin Angel di Gavorrano che presenterà i propri prodotti sabato 6 settembre, nell’area ospitalità messa a disposizione da parte di Snipers, azienda pesarese della famiglia Cecchini che da moltissimi anni è presente nel circuito mondiale nella Moto3, nelle varie tappe dei GP europei. Martellini, assieme ai suoi numerosi sponsor e partner, promuoverà i prodotti agroalimentari e non solo, sia della Maremma che della Toscana. L’imprenditore grossetano sarà accompagnato da Marco Fiorillo e dallo chef Emiliano Scorza.





“Continua il nostro impegno nel circuito della MotoGP - dice l’imprenditore grossetano. – Abbiamo iniziato quest’anno da Jerez della Frontera il 27 aprile scorso, per poi proseguire in tutti gli altri circuiti europei della MotoGP dal “Grand Prix of France2, al “Tissot Grand Prix of the United Kingdom”, al “Liqui Moly Grand Prix of Germany”, per proseguire con il “Red Bull Ring Spielberg” in Austria. Poi, dopo questa tappa a Barcellona, ci aspetterà l’evento top a Misano nel World Circuit Marco Simoncelli, con il GP di San Marino in programma dal 11 al 14 settembre”. “Da questa stagione – conclude Martellini - Barracuda Cafè gestirà all’interno dell’area ospitalità di Snipers, un lounge bar dove verranno offerti i prodotti del territorio”.



