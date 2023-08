Motociclista bloccato su un sentiero. Soccorso dai Vigili del fuoco

Monte Argentario: Intervento nel pomeriggio di ieri, della squadra del distaccamento VVF di Orbetello, per il recupero di un motociclista, 46 anni, che, avventuratosi con la proprio moto in un sentiero impervio in loc. Sorgente Sguazzatoio sul promontorio dell'Argentario in prossimità dei ripetitori, era rimasto bloccato ed impossibilitato a procedere e a fare rientro.

Giunta sul posto la squadra ha provveduto, dopo essersi accertata che l'uomo non fosse ferito, a rimettere in strada il grosso motociclo, una Guzzi Stelvio 1200 cc, e permettete al turista, residente a Massa Carrara, di fare rientro al luogo ove alloggia per le vacanze estive.