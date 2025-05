Motociclismo: a Massa Marittima si sono svolti i Campionati assoluti d'Italia di enduro

Massa Marittima: Questo fine settimana Massa Marittima ha ospitato la quinta e sesta prova dei campionati assoluti d'Italia di enduro su un percorso di 59 chilometri, disegnato dal Motoclub Massa Veternensis, sotto la guida della sua presidente Carlotta Lotti e con il supporto tecnico esterno di Simone Cini. I piloti hanno dato spettacolo affrontando tre prove speciali di alto livello: il Cross Test 24MX di 5 Km, la Enduro Test RedMoto di 6 Km e la Extreme Test Bardahl di 2 Km.

"Complimenti al Motoclub Massa Veternensis per tutta l'organizzazione e soprattutto per il grande lavoro fatto nel disegnare i tracciati e nel ripulirli, rendendoli fruibili e sicuri. – ha commentato Sara Montemaggi, assessora allo sport di Massa Marittima - La riuscita di queste giornate ha ripagato l'organizzazione di tutti gli sforzi. È stato bello vedere Massa Marittima così animata, colorata e anche un po' rumorosa: segno di vita e di partecipazione. È stato un appuntamento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche turistico, facendo conoscere il territorio a tutti gli appassionati di questa disciplina grazie ai media nazionali e di settore che hanno seguito l'evento. C'è stata una bella sinergia tra il Motoclub Massa Veternensis e la proloco, e ringraziamo tutti i volontari che si sono messi a disposizione per la riuscita della manifestazione.

"È stata una gara di alto livello, che abbiamo pianificato da tempo. – commenta Carlotta Lotti, presidente di Massa Veternensis . - Da quasi due anni lavoriamo all'organizzazione dell'evento per la riuscita del quale è stato fondamentale l'aiuto ricevuto da tante persone del posto, ma anche dai motoclub amici, che ringraziamo. Grande il coinvolgimento della comunità locale: molti cittadini sono venuti ad assistere alle prove dei campioni. Ricevere feedback positivi non solo dai partecipanti, ma anche dalla popolazione, ci ha ottenuto soddisfazione."