Si inaugura sabato 1 giugno alle ore 17:00 al Museo della Casa Rossa Ximenes la mostra fotografica "WildLife photographers – Tesori da conservare e tutelare" curata da AROUNDART con Rita Caracausi e Marco Brandi.



Castiglione della Pescaia: Sarà un’occasione imperdibile per apprezzare la bellezza della natura attraverso il talento di fotografi naturalisti provenienti da tutta Italia. In mostra fino al 30 giugno 35 scatti di 19 artisti che ritraggono tutte le specie animali che vivono nella Riserva della Diaccia Botrona.

«La Riserva Naturale della Diaccia Botrona è uno scrigno prezioso di biodiversità – sottolinea Marco Brandi – e l'idea di questa mostra nasce proprio dal desiderio di riunire tutti quegli artisti che con i loro lavori fanno conoscere sempre di più le bellezze di questo territorio. Le foto in esposizione ritraggono infatti esemplari di animali che quotidianamente popolano la zona, vivono in Diaccia, e quando poi si spostano in altri luoghi portano con sé anche il nome di Castiglione della Pescaia»

L’amministrazione comunale ha accolto con grande entusiasmo la proposta di una mostra fotografica che tratta una tematica ambientale particolarmente cara alle politiche sostenute, che da una parte valorizzano e promuovono la cultura e dall’altra fanno conoscere il territorio, le sue ricchezze e l'importanza della sua conservazione. La Riserva Natutale della Diaccia Botrona, con la Casa Rossa Ximenes, sono uno dei gioielli naturalistici e storici del patrimonio nazionale ed internazionale grazie all’alto valore dell’ecosistema che custodiscono e che deve continuamente essere tutelato, protetto, conosciuto e rispettato.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, negli orari di apertura della Casa Rossa:

dal 1 al 15 giugno – ore 10-18

dal 15 al 30 giugno – ore 10-14 / 16-20