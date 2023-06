Mostra "Evening Art" del Liceo Artistico Serale Bianciardi

Grosseto: E' tutto pronto per il Vernissage della mostra degli studenti del Liceo Artistico Serale Bianciardi di Grosseto "Evening Art" che si terrà presso la sede dell'associazione culturale Eventi il giorno 1 luglio alle ore 18:00, in via Varese nel centro storico di Grosseto.

Anche questo anno gli studenti del corso serale porteranno in mostra non solo il frutto degli studi di questo anno scolastico, ma anche la prova di quanto la ricerca personale e l' impegno possano emergere nelle opere create.



La mostra sarà aperta fino al giorno 8 luglio, con orario pomeridiano tutti i giorni dalle 18:00-20:00, mentre sabato 1 e 8 luglio ci sarà anche apertura serale dalle 21 alle 23.