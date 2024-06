Attualità Mostra e riconoscimenti per gli ospiti del centro occupazionale di Orbetello 13 giugno 2024

Mercoledì 19 giugno la presentazione della mostra con le immagini dei partecipanti al corso di fotografia e i premi per i giocatori di bocce

Orbetello: La fotografia e il gioco delle bocce come strumenti di integrazione sociale. Sono questi gli ingredienti del progetto promosso dal dipartimento della Salute mentale della Zona distretto Colline dell'Albegna della Azienda Usl Toscana sud est. L'iniziativa è stata condotta dal centro occupazionale «Terra di mezzo» con il supporto della cooperativa «Uscita di emergenza» e del Circolo bocciofilo di Orbetello. È qui che mercoledì 19 giugno si terrà la presentazione della mostra fotografica e la premiazione dei partecipanti al corso di bocce. A questo appuntamento si è giunti dopo un percorso di formazione degli ospiti del centro diurno seguiti dai professionisti del dipartimento della Salute mentale e dal personale del centro. Il risultato è quello di una mostra di immagini di paesaggi di Orbetello, realizzate dagli ospiti durante un corso di tecnica fotografica. Altro risultato è quello ottenuto dai partecipanti che hanno avuto modo di imparare le tecniche e i segreti del gioco delle bocce. Due percorsi distinti che hanno preso avvio a inizio 2024 con incontri settimanali. «Stiamo facendo il possibile per offrire agli ospiti del centro occupazionale attività che possano favorirne l'autonomia e la socializzazione - dichiara Roberta Caldesi, direttrice del distretto sanitario Colline dell'Albegna dell'Azienda Usl Toscana Sud Est - ringraziamo gli operatori e le realtà coinvolte in questo duplice progetto, che auspichiamo possa ripetersi anche in futuro».



