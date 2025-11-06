Mostra d’arte: "Si le luci e si accendono i colori" la mostra personale di Franco Fanciullacci

Galleria Eventi, in Via spengono Varese 18, Centro Storico, Grosseto, dal 15/11/2025 al 29/11/2025.

Grosseto: L’inaugurazione della mostra "Si spengono le luci e si accendono i colori" avrà luogo il giorno 15/11/2025 alle ore 17.30, e sarà un’occasione speciale per incontrare l'artista e scoprire le opere in anteprima. Saremmo lieti di poter contare sulla vostra presenza e sul vostro supporto attraverso la pubblicazione dell’annuncio dell’evento.

"Il giorno 15 novembre alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostra personale del pittore toscano Franco Fanciullacci "Si spengono le luci e si accendono i colori". In mostra una serie di dipinti dove il colore, vivido e potente, va a esaltare le intuizioni di Fanciullacci che traspone sulla tela sensazioni, emozioni, idee, legate a figure incamerate nel suo personale viaggio nel mondo dell'arte.

Franco Fanciullacci nasce nel 1948 a Montelupo Fiorentino in una famiglia di ceramisti. Da sempre immerso in questo mondo fatto di creatività, colore, fuoco e terra, inizia in età adulta a riversare sulla tela una pittura libera da schemi, di matrice espressionista, dove il gesto istintivo che delinea le figura va ad esaltarne l'introspezione psicologica.

La mostra resterà aperta fino al 29 novembre con orario 17-20."



