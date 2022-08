Mostra: Arte e sapori al Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia

Appuntamento sabato 20 agosto

Grosseto: Arte e sapori un connubio possibile grazie al Polo Culturale Pietro Aldi di Saturnia, un museo del Sistema Musei di Maremma e Museo di Rilevanza Regionale. Sabato 20 agosto alle ore 18.30 è stata organizzata una degustazione di vini e olio delle aziende Camillo Vini e azienda agricola Valle Martina. In più formaggi del Caseificio di Manciano e salumi della Cooperativa di Pomonte. Dopo la degustazione è prevista una visita guidata alla mostra “Gastone Novelli: Saturnia, le origini, la magia del segno”, esposta fino all’8 gennaio 2023. A oltre cinquant’anni dalla scomparsa dell’artista, disegni, sculture e tele di Gastone Novelli ( Vienna 1925, Milano 1968), sono messi in relazione a una selezione di reperti etruschi e romani della collezione archeologica Ciacci; un modo originale per mettere in evidenza i legami dell’artista con Saturnia. La mostra al Polo Culturale Pietro Aldi, proprietà di Banca Tema e gestito da Tema Vita, è realizzata grazie al contributo del Comune di Manciano e di Terme di Saturnia Spa & Golf Resort; è curata da Guglielmo Buda e Anna Cristina Caputi, fondatori dell'associazione Guna Contemporary, in collaborazione con l'Archivio Gastone Novelli.

Il museo si trova in Piazza Vittorio Veneto 19 a Saturnia. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria; tel.0564601280, email: saturnia@laltramaremma.it o info@poloaldi.it.