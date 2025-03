Moscerini, Confesercenti scrive al sindaco Casamenti e chiede un incontro

Orbetello: «Siamo molto preoccupati per l'imminente stagione estiva» così gli imprenditori associati a Confesercenti esprimono il proprio forte disagio rispetto «al precario equilibrio ambientale della Laguna di Orbetello, vista la situazione attuale di 'invasione' di moscerini che la comunità imprenditoriale e residenziale lagunare sta vivendo».

Per questo motivo Salvatore Cavallaro, neo presidente Confesercenti Costa d'Argento, e il direttore provinciale Andrea Biondi, a nome del sindacato degli imprenditori del commercio e turismo, hanno scritto una lettera al sindaco di Orbetello Andrea Casamenti perché convochi un incontro con le associazioni di categoria «per conoscere le azioni emergenziali che il Comune di Orbetello sta mettendo e metterà in atto per affrontare quella che rappresenta a tutti gli effetti un'emergenza per la comunità locale».

Nelle prossime settimane inoltre, Confesercenti Grosseto ha in programma un incontro riservato agli imprenditori locali, alla presenza dello stesso sindaco di Orbetello, e dei parlamentari espressione del territorio maremmano, gli onorevoli Fabrizio Rossi e Marco Simiani, «per comprendere l'iter di istituzione dell'ente di gestione della Laguna di Orbetello, concluso l'iter legislativo annunciato a settembre 2023 in un incontro organizzato con gli stessi relatori proprio nella lagunare dell'associazione» precisa il direttore Confesercenti Andrea Biondi.

«L'incontro organizzato da Confesercenti sarà l'occasione per gli imprenditori, associati e non, di capire il futuro di governance lagunare e le azioni di gestione nella fase di transizione, in attesa che il nuovo ente possa operare in piena efficacia, per riuscire nell'obiettivo di vedere per la Laguna di Orbetello una gestione virtuosa e non emergenziale, una risorsa e non una fonte di criticità» conclude Salvatore Cavallaro.