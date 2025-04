Cultura Morte di Papa Francesco, rinviata la Festa di Pasquetta in piazza 21 aprile 2025

Follonica: Comune di Follonica e Proloco hanno deciso di rinviare l’evento con Drago Dj in programma oggi, 21 aprile 2025 alle 18 in piazza a Mare, a causa della morte di Papa Francesco, che ha scosso tutta la comunità follonichese, l’Italia e il mondo intero. L’evento musicale dedicato agli anni ‘70, ‘80, ‘90 è quindi rimandato al giorno 25 aprile, stesso posto e stessa ora. Seguici



