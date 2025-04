Morte di Papa Francesco, bandiere a lutto. Casamenti: «Oggi il mondo subisce una grande perdita»

Orbetello: Bandiere a mezz'asta in Comune a Orbetello in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco: «Oggi il mondo ha subito una grande perdita: Francesco è un pontefice il cui esempio e le cui parole rimarranno sempre un faro per la cristianità e per l'umanità intera» dice il sindaco, Andrea Casamenti a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.

«Un uomo che lascerà un segno indelebile – aggiunge il primo cittadino – Sua Santità ha combattuto, attraverso le sue parole di pace e di speranza, affinché gli ultimi e i diseredati non fossero messi da parte, ha predicato uno stile di vita basato sulla misericordia e il perdono, il dialogo e la comprensione reciproca, l'eco del suo messaggio risuonerà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre anime»

«Lo ricordiamo con affetto e gratitudine – dice ancora Casamenti - un pastore umile e coraggioso che ha dedicato la vita al servizio di Dio e dell'umanità. Il suo messaggio di amore, misericordia e speranza ha toccato i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Era un uomo di straordinaria umiltà e compassione, lascerà un'impronta indelebile nella storia della Chiesa e nel cuore di milioni di persone. Il suo pontificato è stato segnato da gesti semplici ma profondamente significativi, come quando indossò il grembiule rosso di PizzAut, una pizzeria gestita da ragazzi autistici, per sottolineare il valore dell'inclusione e della dignità umana».

«Le sue parole, come "La guerra è sempre una sconfitta per l'umanità. Mai più la guerra!" - conclude il sindaco - hanno risuonato in tutto il mondo, portando un messaggio di pace e speranza. Un ricordo che rimarrà scolpito nella memoria collettiva è il suo abbraccio ai terremotati del Centro Italia, dove invitò a vedere nelle macerie non solo distruzione, ma anche possibilità di rinascita. La sua capacità di avvicinarsi ai più fragili e di parlare al cuore delle persone lo hanno reso un faro di umanità e fede in tempi difficili».