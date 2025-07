Moraru prima sui 100m tricolori di Grosseto, Bartolini per la prima volta in gara con gli Assoluti

Diana Moraru protagonista ai Campionati Italiani Paralimpici di Grosseto, Mattia Bartolini all'esordio tra i grandi. Foto onyourmarks.it

Grosseto: Andati in scena tra lo Stadio Carlo Zecchini, il Campo Scuola Bruno Zauli e il Campo Palazzoli, i Campionati Italiani Paralimpici Assoluti 2025, manifestazione organizzata dalla FISPES con la collaborazione dell'Atletica Grosseto Banca Tema che nel weekend ha visto competere tutti i più noti atleti italiani medagliati alle Paralimpiadi di Parigi.

Un problema tecnico con la protesi alla vigilia della competizione mette fuori dai giochi Ambra Sabatini, con i 100m T64 che vanno al nome nuovo della velocità azzurra, la classe 2005 Giuliana Chiara Filippi (14.09). Atletica Grosseto Banca Tema che esulta per il successo tra le T35 di Diana Moraru, capace di coprire il rettilineo dello Zecchini con il crono di 23.85, gradino più alto del podio per la giovane 20enne che non può però festeggiare il titolo italiano a causa delle normative sulla cittadinanza.

La rassegna di Grosseto, l'ennesima a livello paralimpico ospitata dalla città, lascia il nuovo primato europeo di Marco Cicchetti nei 100m T44 (11.46) e l'ottimo 14.78m della capitana Assunta Legnante nel getto del peso F11.

Ma il weekend appena trascorso ha segnato anche l'esordio di Mattia Bartolini "tra i grandi": il discobolo grossetano è stato infatti impegnato allo Stadio Paolo Rosi di Roma nella gara con l'attrezzo da 2kg, quello riservato agli Assoluti. Il Campione Italiano Under 18 ha chiuso al secondo posto con la misura di 48.37m, battuto solamente dal Campione Italiano Under 20 Francesco D'Angelo (55.35m). Nella solita gara buone prestazioni anche per Filippo Cappagli, quinto con 38.82m, e Matteo Di Vivona, nono con 25.87m.

Ora per Bartolini l'impegno in maglia azzurra insieme al tecnico Francesco Angius al Festival olimpico della gioventù europea che andrà in scena a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 20 al 26 luglio. Il non ancora 17enne si presenterà al via con la quinta misura continentale della stagione (61.01m).

Grossetani presenti anche al Luigi Ridolfi di Firenze, dove sabato era in programma l'appuntamento "Silver" del Toscana Meeting Tour: Thomas Nencini all'esordio nei 400hs Allievi chiude in 55.63, sui 200m Pietro Paolini ferma il cronometro dopo 24.14 mentre il Master Sergio Mori chiude gli 800m in 2:17.52.