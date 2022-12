Monterotondo Marittimo, terminato l’aggiornamento anagrafico a Frassine

Monterotondo Marittimo: Si è conclusa in data 20 dicembre la fase di aggiornamento anagrafico relativo alla popolazione residente nella frazione di Frassine, nel comune di Monterotondo Marittimo, conseguente alla revisione della toponomastica.



Si precisa che i cittadini interessati dalla variazione non dovranno fare nulla poiché gli uffici comunali hanno predisposto ogni tipo di variazione e di adempimento. Le carte di identità non dovranno essere aggiornate e conserveranno validità fino alla naturale scadenza. Patenti e carte di circolazione dei veicoli saranno aggiornati automaticamente mediante comunicazione telematica (tramite portale ANPR) dell'Ufficio Anagrafe agli enti di competenza. Pertanto i cittadini non riceveranno tagliandi o bollini da apporre ai predetti documenti. A breve i cittadini residenti intestatari di scheda anagrafica riceveranno certificazione di residenza con l’ultima variazione di indirizzo conseguente al suddetto aggiornamento.

Per maggiori informazioni ed eventuali comunicazioni si prega di contattare l'Ufficio anagrafe ai seguenti recapiti: mail: demografici@comune.monterotondomarittimo.gr.it - Tel: 0566 906351 - 906382 - 906384.