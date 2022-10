Monterotondo Marittimo scommette sul cicloturismo

Un circuito pump track, una Trail area con cinque sentieri e un info point. Il Comune investe nel settore del turismo outdoor con la società Bike Garage & More

Monterotondo Marittimo: Il Comune si candida a diventare una destinazione di riferimento per il cicloturismo. Pochi mesi fa, nel centro cittadino, sono finiti i lavori per un circuito pump track, uno spazio dedicato agli amanti della mountain bike con salite, discese e curve paraboliche. A novembre, nel Parco delle Biancane, verranno aperti un nuovo sentiero, un info point ed è in programma la creazione di altri sentieri e di collegamenti con i Comuni dell'entroterra e della costa. Nasce così la Trail area di Monterotondo Marittimo. L'Amministrazione comunale, con un investimento di circa 300mila euro, scommette sul turismo lento e sostenibile, creando le basi per sviluppare un nuovo indotto economico per tutto il territorio.

La Trail area è un punto di partenza per inserire il Comune di Monterotondo Marittimo tra le mete preferite da chi ama scoprire un territorio in sella a una bicicletta, che sia una mountain bike o una e-bike con pedalata assistita.

«Siamo un territorio fortemente industrializzato ma sono ormai anni che stiamo cercando di sviluppare anche il settore turistico. Oggi il cicloturismo è in forte ascesa – afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine – e promuove anche uno stile di vita sano e attivo, il nostro territorio peraltro offre grandi opportunità visto il patrimonio ambientale che abbiamo. Stiamo lavorando sulla valorizzazione della sentieristica in sinergia con gli altri Comuni e l’Unione di Comuni montana – Colline Metallifere, inoltre grazie all’investimento fatto su Bike Garage & More saremo davvero un Comune “bike destination”. Sabato 5 novembre è in programma un evento per presentare il progetto alla cittadinanza. Per aver costruito questo progetto con Bike Garage & More mi preme ringraziare l’assessore Emi Macrini ed il consigliere Eugenio Giglioni oltre a tutto il gruppo di maggioranza con cui c’è stato un confronto serrato e propositivo».

La Provincia di Grosseto rappresenta un territorio perfetto per il cicloturismo.

«Diversi Comuni stanno investendo sul cicloturismo – dichiara il presidente della Provincia Francesco Limatola – con un gran numero di piste ciclabili e percorsi di vario genere che garantiscono alla Maremma Toscana di essere ormai una meta turistica riconosciuta e scelta dagli appassionati della bici. Ospitiamo importanti gare e gli allenamenti degli atleti. La Provincia di Grosseto, inoltre, è impegnata nella realizzazione della ciclovia Tirrenica. Il circuito pump track e la Trail area sono elementi che consentono di creare ulteriore valore a Monterotondo Marittimo e a tutta l’area delle Colline Metallifere, rafforzando l’immagine di territorio attento all’ambiente e vocato allo sport e al turismo sportivo».

A supportare il Comune di Monterotondo Marittimo è la Bike Garage & More, società di consulenza che progetta e sviluppa destinazioni bike friendly (mete attrattive e adatte a soddisfare le esigenze e i desideri dei cicloturisti e degli amanti di turismo outdoor): l'azienda, rappresentata da Ernesto Hutmacher, Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele, ha sviluppato un progetto suddiviso in tre fasi.

«Siamo partiti dalla creazione di un percorso all'interno del Parco delle Biancane, che fa parte del Parco nazionale delle Colline Metallifere, Geoparco inserito nella rete mondiale dell'Unesco – spiega Ernesto Hutmacher – che si collega con un vecchio sentiero oggi ripristinato, e che termina nelle vicinanze della pump track in zona Lagoni, e dall'apertura di un bike center-info point, gestito dalla nostra società, che sarà un punto di ritrovo per chi vuole ricevere informazioni sui tour, sulle attività da fare nel territorio, con la possibilità di affidarsi a guide esperte. E non solo. Al suo interno ci saranno un'officina, il noleggio delle biciclette e di dispositivi di sicurezza Lifepass, e spazi dedicati al lavaggio dei mezzi e alla ricarica delle ebike».

Il secondo step riguarderà la creazione di altri tre percorsi all'interno del Parco delle Biancane: i sentieri avranno difficoltà differenti proprio per accontentare tutti gli appassionati delle due ruote, dai meno esperti ai professionisti. Infine, l'ultima fase del progetto, riguarderà il collegamento tra la Trail area di Monterotondo Marittimo e i Comuni vicini dell'entroterra e della costa.

«L'obiettivo è quello di far diventare nei prossimi anni – sottolineano dalla Bike Garage & More – Monterotondo Marittimo una bike destination di riferimento per tutti i settori della bicicletta (mtb, emtb, road, gravel) e attrarre nuovi segmenti di mercato, dalle famiglie ai professionisti. Sarà un parco unico per lo straordinario patrimonio naturalistico e per la qualità e la varietà dei percorsi».

A realizzare la Trail area è stato il team della Tasso Trail Solution di Emiliano Pinsi: la società, nata nel 2021, si è occupata della realizzazione del parco Amiata Freeride bike resort, dei sentieri enduro nel Monte Amiata, della Trail area nella zona di Castagneto Carducci, e di tanti altri progetti per enti pubblici e privati dedicati al mondo bike in varie regioni italiane.

«Quella di Monterotondo Marittimo - dichiara Pinsi – sarà una Trail area di nuova generazione: la componente riding (la fruibilità del ciclista), la manutenzione e il rispetto dell'ambiente sono al centro del progetto».