Monterotondo Marittimo inaugura il Co-Housing San Lino: un nuovo spazio per autonomia e comunità

Venerdì 19 luglio alle 11.30 l’ex Asilo San Lino diventa un luogo di accoglienza e condivisione per anziani autosufficienti e cittadini fragili. La cittadinanza è invitata Monterotondo Marittimo: Venerdì 19 luglio alle ore 11.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Co-Housing San Lino, un progetto innovativo di residenzialità leggera dedicato a persone anziane autosufficienti e a cittadini in condizione di fragilità sociale. L’appuntamento è presso Piazzetta Neri Tanfuccio n. 9, nel centro storico del paese, davanti all’edificio completamente ristrutturato dell’ex Asilo San Lino, oggi trasformato in un luogo accogliente, funzionale e inclusivo. Il Co-Housing San Lino è il frutto di un importante investimento dell’Amministrazione comunale che, con il supporto della Regione Toscana , ha recuperato e rifunzionalizzato un edificio storico per destinarlo a un nuovo modello abitativo fondato sulla condivisione, sull’autonomia e sul benessere relazionale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo importante momento di festa e condivisione, che segna la nascita di un nuovo spazio di vita e solidarietà nel cuore del paese.

