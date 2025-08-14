Montemerano, poesia e musica “in acqua” con Elena Guerrini al festival A Veglia – Teatro del Baratto

Montemerano: Sabato 16 agosto 2025, dalle 17 alle 20, il BioAgriturismo La Bellantiglia ospiterà un evento unico nel suo genere, parte della XIX edizione del festival “A Veglia – Teatro del Baratto”: Archeologia del coraggio. Abbecedario per abitare l’incanto del mondo, spettacolo poetico e concerto “in piscina” ideato, diretto e interpretato da Elena Guerrini, attrice, regista, autrice e direttrice artistica della rassegna.

Accompagnata dal violinista Simone Rossetti Bazzaro – noto per le collaborazioni con artisti come Zucchero e Renato Zero – Guerrini proporrà un’esperienza immersiva che unisce performance, teatro e musica in un contesto suggestivo, con il pubblico invitato a partecipare… letteralmente in acqua.

Lo spettacolo, definito dall’autrice uno Spa – Spectaculum Per Aquam, vuole essere “un rito-preghiera di rinascita”, dove l’acqua e gli spettatori diventano co-protagonisti. Tra testi galleggianti e parole recitate o cantate, l’esperienza mira a condurre i partecipanti verso un contatto più profondo con sé stessi, in un viaggio che unisce poesia, ascolto e libertà.

La serata inizierà con un drink di benvenuto e proseguirà con una cena leggera a base di prodotti dell’orto. I posti sono limitati a 30 partecipanti e l’ingresso è su prenotazione entro giovedì 14 agosto 2025 (tel. 339 8512693). L’evento è a pagamento e il ricavato sarà destinato a sostenere il festival “A Veglia – Teatro del Baratto”, in programma in Maremma dal 19 al 23 agosto 2025.