Montemassi, al Castello arriva C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Cinema, apericena e dialogo sulle pari opportunità nell’estate di Arci Montemassi

Montemassi: Domenica 24 agosto, nella suggestiva cornice panoramica del Castello di Montemassi, torna il cinema sotto le stelle con la proiezione di C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi che ha conquistato pubblico e critica.

L’iniziativa rientra nel cartellone estivo promosso da Arci Montemassi e si aprirà alle ore 19.30 con l’apericena. Dopo il benvenuto, alle 21.00 inizierà la proiezione del film, che racconta la storia di Delia, una donna nella Roma del secondo dopoguerra, rassegnata ai maltrattamenti del marito ma determinata a immaginare un futuro migliore per sé e soprattutto per la figlia. Una storia di resistenza silenziosa, di speranza e di emancipazione femminile.

Al termine della proiezione seguirà un dialogo sui temi affrontati dal film con:

Eleonora Pellegrini , presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Roccastrada,

e del Centro Antiviolenza CAV di Grosseto, Mara Antolini, consigliere del Comune di Roccastrada con delega alle Pari Opportunità.

Un confronto aperto e partecipato per riflettere insieme su diritti, pari opportunità e contrasto alla violenza di genere.

Informazioni utili

Posti limitati, prenotazione obbligatoria al numero 371 6925467 (chiamata serale o messaggio).

(chiamata serale o messaggio). Biglietto: 10 euro (apericena + film). Ridotto soci Arci: 8 euro.

Servizio ape-navetta da Piazza della Madonna su richiesta al momento della prenotazione.

Una serata di cultura, impegno civile e comunità in uno dei luoghi più suggestivi della Maremma.



