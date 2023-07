Montefiascone: Il comune approva rendiconto gestione esercizio finanziario 2022

Montefiascone: La minoranza abbandona l’aula e la maggioranza compatta di centrosinistra approva il rendiconto gestione esercizio finanziario 2022. Questo quanto nella importante seduta del Consiglio Comunale di Montefiascone che vede una maggioranza compatta e coesa a dispetto della “ventilata aria di crisi”.

“Hanno sottolineato che abbiamo agito fuori dalle regole nella metodologia convocazione”, sottolinea la Sindaca Giulia De Santis, “ma è stato fatto tutto nel rispetto della Legge. Vogliono far invalidare tutto ma non stiamo giocando. Siamo seduti sui nostri scranni soprattutto perché riteniamo una giornata importante per il futuro del Nostro Comune. A cui teniamo tantissimo. A differenza di una minoranza che si impersonifica in un capogruppo come Andrea Danti famoso ultimamente più per le assenze che per le presenze nelle varie Commissioni e nelle sedute ufficiali. Siamo qui per dare risposte ai cittadini e chi se ne và dimostra il contrario. Dimostrando una estrema pericolosa superficialità che sfocia in un totale disinteresse per lo sviluppo del territorio”.