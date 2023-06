Montefiascone: firmata convenzione Comune - Università

Montefiascone: Presso il Palazzo Renzi-Doria Sciuga è stata firmata la convenzione quadro tra il Comune di Montefiascone rappresentato dalla Sindaca Giulia De Santis e dal Consigliere Michele Sances delegato ai rapporti con l’Università e l’Istituto Superiore Universitario di Scienze Psicopedagogiche e Sociali “Progetto Uomo” affiliato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana rappresentato dal Professore Massimiliano Nisati Coordinatore Area Didattica.

Ruoterà attorno alla collaborazione tra enti, laddove l’IPU fornisce professionalità in ambito sociale, il comune di Montefiascone rappresenta un bacino di necessità che attraverso questa collaborazione può trasformarsi in un hub foriero di soluzioni innovative. Inoltre, l’incontro con la cultura di impresa per migliorare le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra la domanda e l’offerta di impiego “necessario”, come ribadito dalla Sindaca, servirà “a dare valore ad una eccellenza presente sul nostro territorio. Perchè permetterà allo stesso territorio di crescere”.