Montefiascone approva avviso per la concessione dell’assegno di maternità

Redazione Montefiascone: Il Comune di Montefiascone con apposita determina approva avviso e modello per la concessione dell’assegno di maternità in esito all’articolo 66 della Legge 448 del 1998 e recepito dall’articolo 74 del Decreto Legislativo N° 151 del 2001 – annualità 2023. Relativo alle nascite, agli affidamenti preadottivi ed alle adozioni senza affidamento sarà pari a 383,46 € (valore dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente € 19.185,13). Modello di domanda scaricabile presso il sito del Comune.



