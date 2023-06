Montefiascone, accordo vicino tra università e comune

Montefiascone: L’Università Telematica Internazionale “Uninettuno” (Professoressa Maria Amata Garito) ed il Comune di Montefiascone (Sindaco Giulia De Santis) si apprestano a controfirmare convenzione per riduzione tasse in modo da rendere per tutti gli attuali e futuri univeristari domicili sul colle più efficaci iniziative tendenti a rendere accessibili a distanza l’istruzione superiore, la formazione continua e l’aggiornamento professionale, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.

Questa l’offerta formativa:

Corsi di Laurea Triennali – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004) Facoltà di Economia Economia e gestione delle imprese – (Classe L-18), Cultura, turismo, territorio e valore d'impresa , Economia e Governo d'Impresa , Business management, Financial management;

Facoltà di Giurisprudenza: Diritto dell’impresa del lavoro e delle nuove tecnologie – (Classe L-14), Diritto della società digitale, Diritto della sicurezza sul lavoro, Operatore giuridico di impresa; c) Facoltà di Ingegneria: Ingegneria Civile e Ambientale – (Classe L-7), Strutture e Infrastrutture, Costruzioni, Estimo e Topografia, Ingegneria Gestionale – (Classe L-9): Indirizzo Economico, Indirizzo Produzione. Ingegneria informatica – (Classe L-8): Information and communication technologies engineering, Ingegneria Informatica.

Facoltà di Beni Culturali : Conservazione e valorizzazione dei beni culturali – (Classe L-1): Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale, Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali: linguaggi e codici della mediazione. Facoltà di Psicologia: Discipline Psicosociali – (Classe L-24); Facoltà di Scienze della Comunicazione: Scienze della Comunicazione – (Classe L-20), Istituzioni pubbliche e media digitali, Comunicazione digitale d’impresa. Corsi di Laurea Magistrale – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004).

Facoltà di Psicologia: Processi cognitivi e tecnologie – (Classe LM-51), Cyberpsicologia, Neuroscienze , Psicologia Clinica dell'infanzia e dell'adolescenza . Facoltà di Ingegneria:Ingegneria Informatica - (Classe LM-32) , Programmazione e sicurezza, Big Data, Ingegneria Civile - (Classe LM-32), Edilizia e progettazione, Strutture e infrastrutture. Ingegneria Gestionale - (Classe LM-31) : Gestione dei processi industriali, Sistemi energetici, Industria 4.0.

Facoltà di Economia: Gestione d'impresa e tecnologie digitali – (Classe LM – 77): Gestione d'impresa e tecnologie digitali, Green economy e gestione sostenibile, Digital marketing for business. La presente convenzione ha per oggetto un accordo ove l’Università riconosce: 1) a tutti gli immatricolati ai Corsi di laurea triennale iscritti all’ENTE uno sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale stabilita in € 2.000,00, che sarà applicato alla IIa rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al compimento del ciclo di studio, pertanto la tassa universitaria annuale sarà fissata in € 1.600 di cui € 1000 da pagare al momento dell’immatricolazione e € 600 nei sei mesi successivi.

A tutti gli immatricolati ai Corsi di laurea magistrale iscritti all’ENTE uno sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale stabilita in € 2.200,00, che sarà applicato alla IIa rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al compimento del ciclo di studio, pertanto la tassa universitaria annuale sarà fissata in € 1.760 di cui € 1000 da pagare al momento dell’immatricolazione e € 760 nei sei mesi successivi. La riduzione del 20% è estesa anche ai figli e familiari conviventi dei dipendenti dell’ENTE.

La riduzione è estesa anche per le iscrizioni ai corsi singoli e ai master presenti nell’offerta formativa di UNINETTUNO (con esclusione di quelli erogati in partnership con altri Enti/Istituzioni). L’UNINETTUNO si riserva la possibilità di stipulare con l’ENTE una convenzione per l’apertura di un Polo Tecnologico ove sarà possibile svolgere gli esami, in base al numero degli iscritti che l’Università stessa riterrà congruo. In riferimento al Polo Tecnologico e al suo funzionamento, alla sua struttura e alle modalità di svolgimento degli esami, si rinvia alla stipula di una nuova convenzione.