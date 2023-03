Montefiascone, 16 defibrillatori DAE posizionati sul territorio

Montefiascone: Ad oggi Montefiascone conta su 16 defibrillatori (DAE) posizionati sul territorio. «Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo sogno. Uniti sì è più forti». Festa della Donna davvero speciale sul colle come ci racconta Monia Paolini: «Montefiascone festeggia un grande traguardo legato alla salute ed alla prevenzione sul territorio. Oggi si è concluso un progetto ambizioso iniziato nel 2018, grazie all' iniziativa intrapresa da un giovane laureando infermiere, il quale voleva far diventare il suo paese CardioProtetto. Venni contattata da Alessio ed insieme ci mettemmo all'opera. Non ero esperta in materia ,illustrai il progetto al consiglio direttivo dell'Aido e il quale molto entusiasta sposò appieno l iniziativa pensando che non fosse difficile reperire i soldi per l'acquisto dei defibrillatori(DAE). Iniziammo a realizzare i primi eventi per accantonare i fondi necessari e pur incontrando mille difficoltà non ci siamo mai arresi ed oggi i risultati raggiunti premiano quella testardaggine. Grazie alla Lotteria dell'AIDO, alla generosità dei montefiasconesi e non solo, a tutti gli sponsor che hanno sostenuto le nostre iniziative, alla fiducia che le persone hanno riposto in NOI siamo riusciti a realizzare quel progetto ambizioso di un infermiere laureando.

Il progetto È STATO CONCLUSO, soprattutto, GRAZE alla collaborazione ed al lavoro di sinergia svolto dall'AIDO insieme all' Associazione Mutuo Soccorso fra i lavoratori Onlus di Montefiascone, i quali prima separati e quest'anno uniti hanno concluso il progetto di Montefiascone Cardioprotetta. Oggi presso l'Ufficio del sindaco le due Associazioni hanno donato al comune di Montefiascone numero 06 defibrillatori (DAE) completi di teca, i quali si aggiungono agli altri 6 già donati dalle stesse nel passato ed agli altri 4 donati da altre realtà associative.

I nuovi defibrillatori verranno posizionati presso: Farmacia Braguti, Farmacia Bianchi, Farmacia Iori - Le Mosse, Piazza Vittorio Emanuele davanti ufficio turistico Lungolago (sostituito) Campo Boario. L ’AIDO ringrazia sentitamente l'amministrazione comunale nelle persone del sindaco Giulia De Santis, del vicesindaco Rosita Cicoria e dell'assessore Giulia Moscetti per aver creduto e sostenuto questo ambizioso progetto. I 12 presidi che dal 2018 ad oggi sono stati acquistati da AIDO e Società di Mutuo Soccorso vengono ceduti al comune il quale si prende carico di tutta la /manutenzione futura sollevando le associazioni da qualsiasi responsabilità civile e penale. Grazie alle farmacie per aver dato la disponibilità a posizionare i defibrillatori presso le loro sedi. Grazie alla Mediel srl di Viterbo per averci consigliato al meglio nella scelta dei presidi fornendoci un ottimo prodotto.

Infine l 'Aido informa che in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Società di Mutuo Soccorso sta organizzando per i giorni 15 e 16 Aprile p.v. i corsi BLSD e Pediatric BLSD aperti a tutta la cittadinanza, alle associazioni locali, alle scuole ed a tutti coloro che vorranno partecipare. A breve uscirà una informativa».